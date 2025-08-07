Aliadas do coração: com agem as frutas que fazem bem para a saúde cardíaca

Manter o coração saudável também passa por cuidar da alimentação. Entre os aliados naturais mais poderosos, estão as frutas. Ricas em nutrientes, fibras, antioxidantes e compostos bioativos, elas ajudam a manter o colesterol sob controle e a pressão equilibrada.

Mas atenção: a saúde cardiovascular depende de vários fatores. E o consumo de frutas não é o único antídoto contra infartos e hipertensão. O importante é manter uma dieta equilibrada, aliada a exercícios físicos, boas noites de sono e outros hábitos saudáveis.

Imagem: Reprodução/Instagram

Veja os benefícios das frutas

Uvas escuras são ricas em flavonoides e resveratrol , compostos que estimulam a liberação de óxido nítrico no organismo, substância que relaxa os vasos sanguíneos e protege contra o entupimento. Além disso, seu teor de potássio contribui para o controle da pressão arterial;

, compostos que estimulam a liberação de óxido nítrico no organismo, substância que relaxa os vasos sanguíneos e protege contra o entupimento. Além disso, seu teor de potássio contribui para o controle da pressão arterial; Já o abacate atua duplamente: as gorduras boas e os fitosteróis presentes na fruta reduzem a absorção do colesterol "ruim" (LDL) e ajudam a elevar o "bom" (HDL). Isso protege as artérias contra o acúmulo de gordura, além de ter efeito positivo sobre a pressão arterial;

as gorduras boas e os fitosteróis presentes na fruta reduzem a absorção do colesterol "ruim" (LDL) e ajudam a elevar o "bom" (HDL). Isso protege as artérias contra o acúmulo de gordura, além de ter efeito positivo sobre a pressão arterial; Outro destaque é a manga , que contém antioxidantes, fibras e minerais como magnésio e potássio. Ela ajuda a equilibrar a frequência cardíaca e os níveis de LDL. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que consumir duas xícaras de manga por dia pode diminuir a pressão arterial --fator-chave na prevenção do infarto.

, que contém antioxidantes, fibras e minerais como magnésio e potássio. Ela ajuda a equilibrar a frequência cardíaca e os níveis de LDL. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que consumir duas xícaras de manga por dia pode diminuir a pressão arterial --fator-chave na prevenção do infarto. A banana é rica em potássio , mineral que compensa os efeitos do excesso de sódio na alimentação e contribui para manter a pressão em níveis saudáveis. Além disso, ajuda na retenção de líquidos e no equilíbrio eletrolítico do organismo;

, mineral que compensa os efeitos do excesso de sódio na alimentação e contribui para manter a pressão em níveis saudáveis. Além disso, ajuda na retenção de líquidos e no equilíbrio eletrolítico do organismo; O melão também é um ótimo aliado , embora muitas vezes esquecido. Sua alta concentração de fibras ajuda a reduzir o LDL, o colesterol "ruim", e o potássio presente na fruta colabora com o controle da pressão. Mas o benefício é potencializado quando aliado a hábitos saudáveis, como atividade física regular e dieta equilibrada;

, embora muitas vezes esquecido. Sua alta concentração de fibras ajuda a reduzir o LDL, o colesterol "ruim", e o potássio presente na fruta colabora com o controle da pressão. Mas o benefício é potencializado quando aliado a hábitos saudáveis, como atividade física regular e dieta equilibrada; A tâmara, por sua vez, é uma fruta funcional extremamente prática. Rica em carotenoides, taninos e flavonoides, ela possui ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a combater os radicais livres que danificam os vasos sanguíneos. Porém, atenção: seu consumo deve ser moderado, até três por dia, devido ao alto valor calórico.

Rica em carotenoides, taninos e flavonoides, ela possui ação antioxidante e anti-inflamatória, ajudando a combater os radicais livres que danificam os vasos sanguíneos. Porém, atenção: seu consumo deve ser moderado, até três por dia, devido ao alto valor calórico. Frutas como maçã, goiaba e caqui são especialmente indicadas para pacientes que já tiveram infarto ou apresentam risco elevado. Essas frutas fornecem fibras solúveis que reduzem os níveis de colesterol LDL e promovem um trânsito intestinal mais eficiente.

Na prática, o mais importante é consumir frutas com regularidade —afinal, manter o hábito é mais eficaz do que seguir uma lista rígida por pouco tempo. Outra dica importante é consultar nutricionistas para definir uma dieta apropriada para o seu perfil.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/03/2019; 02/03/2021; 17/02/2021; 11/08/2024; 25/05/2020; 22/06/2024 e 15/04/2024.