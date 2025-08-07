Fleury tem queda de 12% no lucro do 2º tri com efeito calendário e maiores investimentos

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de diagnósticos médicos Fleury observou declínio de 12,3% no lucro líquido do segundo trimestre no comparativo anual, com pressão de maiores investimentos em tecnologia, em um trimestre com menos dias úteis e desfavorecido por uma base de comparação forte em 2024.

O grupo divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$152,3 milhões nos três meses encerrados em junho, contra expectativa média de analistas de R$166 milhões, segundo dados da LSEG.

Em entrevista à Reuters, a presidente-executiva da Fleury, Jeane Tsutsui, disse que a empresa tem adotado estratégia de elevação do investimento em tecnologia dentro da organização, buscando ganho de produtividade e redução de custos no futuro.

"Esse trimestre a gente teve um pouco mais de investimentos, inclusive com tecnologia... a gente aumentou em 45% o investimento do trimestre", disse Tsutsui, ressaltando que, no ano, os aportes devem alcançar patamar semelhante ao do ano passado, entre 6% e 6,5% da receita líquida da Fleury.

"Também tivemos o impacto de efeito calendário, que também nos levou a uma menor receita", acrescentou a executiva, citando maior número de feriados no período e acrescentando que, no terceiro trimestre, o efeito é contrário, com menos feriados.

A receita líquida do grupo subiu 2,3% no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, totalizando R$2,02 bilhões, com a alta de 7,2% na frente de negócios B2C, composta por unidades de atendimento físicas e serviço móvel, compensando a queda no segmento de prestação de serviços para laboratórios e hospitais (-3,1%) e na vertical Novos Elos (-13,2%).

O resultado também enfrentou uma base de comparação elevada, já que no ano passado a Fleury viu seus segmentos crescerem com uma maior busca por exames de toxicologia e um surto de dengue, fatores mais concentrados no primeiro semestre, disse a CEO.

Nesta quinta, a empresa ainda anunciou a aprovação, pelo conselho de administração, do retorno de R$169 milhões (ou R$0,31 por ação) aos acionistas em juros sobre capital próprio.

A Fleury encerrou junho com patamar de alavancagem em 1,1 vez, contra 1 vez um ano antes, o que dá mais "conforto" à empresa para eventuais M&As apesar do cenário macroeconômico mais desafiador, com altas taxas de juros, segundo a executiva.

Tsutsui se recusou a comentar notícia de que a empresa estaria em conversas com Rede D'Or para uma eventual combinação de negócios. Em fato relevante no mês passado, tanto Fleury quanto Rede D'Or disseram que não há qualquer decisão ou documentos celebrados a respeito de uma potencial operação.