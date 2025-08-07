Topo

Notícias

Fleury: lucro líquido soma R$ 152,3 milhões no 2º trimestre

São Paulo

07/08/2025 18h26

A rede de diagnósticos Fleury obteve lucro líquido de R$ 152,3 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 12,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano até junho, o lucro da companhia totalizou R$ 331,6 milhões, redução de 2,9%, considerando a mesma base de comparação.

O resultado reflete o efeito do calendário, pela maior quantidade de feriados prolongados em relação ao segundo trimestre de 2024, o que implica em menor fluxo de pacientes e quantidade de exames. Além disso, os dados apresentados em igual período do ano passado carregavam o efeito não-recorrente de uma demanda maior por exames toxicológicos.

Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 532,1 milhões, crescimento de 1,9%. No acumulado do ano até junho, o Ebitda do Fleury alcançou R$ 1,079 bilhão, aumento de 3,9%.

A receita líquida da empresa no segundo trimestre foi de R$ 2,024 bilhões, crescimento de 2,3% em relação ao apurado um ano antes. No semestre, a receita foi de R$ 4,039 bilhões, aumento de 4,0%.

"A companhia segue executando sua estratégia e, em mais um trimestre, mantendo disciplina de custos e despesas", disse a diretora-presidente do Fleury, Jeane Tsutsui.

A margem Ebitda do trimestre foi de 26,3%, redução de 0,1 ponto porcentual (p.p.) em base anual de comparação. Já no semestre a margem alcançou 26,7%, 0,1 p.p. menor do que a observada no primeiro semestre de 2024.

A dívida líquida do Fleury ao final de junho era de R$ 2,320 bilhões, aumento de 15,2% em relação a igual período do ano passado. Já a alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda aumentou de 0,1 vez para 1,1 vez.

