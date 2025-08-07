Exportações da China superam expectativas com corrida antes de prazo para tarifas

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China superaram as expectativas em julho, uma vez que os fabricantes aproveitaram ao máximo a trégua tarifária com os Estados Unidos para enviar mercadorias, especialmente para o Sudeste Asiático, antes da imposição de tarifas mais rígidas pelos EUA de olho no transbordo.

Operadores e investidores globais estão aguardando para ver se as duas maiores economias do mundo conseguirão chegar a um acordo comercial duradouro até 12 de agosto ou se as cadeias globais de oferta serão novamente abaladas pelo retorno de taxas de importação superiores a 100%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está de olho em novas tarifas, incluindo uma taxa de 40% sobre mercadorias redirecionadas para os EUA por meio de centros de trânsito que entraram em vigor na quinta-feira, bem como uma taxa de 100% sobre chips e produtos farmacêuticos e um imposto adicional de 25% sobre mercadorias de países que compram petróleo russo.

As exportações da China aumentaram 7,2% em julho em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta quinta-feira, superando a previsão de aumento de 5,4% em pesquisa da Reuters e acelerando ante o crescimento de 5,8% de junho.

As importações cresceram 4,1%, contra as expectativas dos economistas de uma queda de 1,0% e subindo em relação a um aumento de 1,1% em junho.

A trégua da guerra comercial entre a China e os EUA - o maior mercado consumidor do mundo - termina na próxima semana, embora Trump tenha dado a entender que novas tarifas poderão ser impostas a Pequim devido às suas contínuas compras de hidrocarbonetos russos.

"Os dados comerciais sugerem que os mercados do Sudeste Asiático desempenham um papel cada vez mais importante no comércio entre os EUA e a China", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"Não tenho dúvidas de que as tarifas de transbordo de Trump têm como alvo a China, uma vez que esse já era um problema durante o Trump 1.0. A China é o único país para o qual o transbordo faz sentido, porque ainda desfruta de uma vantagem de custo de produção e ainda está sujeita a tarifas norte-americanas substancialmente mais altas do que outros países", acrescentou.

As exportações da China para os EUA caíram 21,67% no mês passado em relação ao ano anterior, segundo os dados, enquanto os embarques para a ASEAN aumentaram 16,59% no mesmo período.

O superávit comercial da China em julho diminuiu para US$98,24 bilhões, de US$114,77 bilhões em junho. Dados separados dos EUA na terça-feira mostraram que o déficit comercial com a China diminuiu para o valor mais baixo em mais de 21 anos em junho.