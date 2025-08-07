Topo

Expectativa de inflação nos EUA avança no horizonte de 1 ano, a 3,1%, mostra Fed de NY

07/08/2025 12h54

As expectativas dos consumidores dos Estados Unidos para a inflação no horizonte de um ano subiram de 3,0% em junho para 3,1% em julho. Os dados são da pesquisa de Expectativas dos Consumidores, divulgada nesta quinta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York. No horizonte de três anos, a expectativas permaneceu inalteradas em 3% e, de cinco anos, subiu a 2,9%.

Segundo a instituição, as expectativas médias de desemprego, ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego nos EUA esteja mais alta daqui a um ano, caíram de 39,7% para 37,4%, a menor leitura desde janeiro de 2025. No entanto, a probabilidade média percebida de perder o emprego nos próximos doze meses aumentou em 0,4 ponto porcentual, para 14,4%.

As expectativas medianas das famílias para o crescimento do preço das casas ficaram inalteradas em 3% em julho.

O Fed de Nova York aponta que essa série "tem se mantido em uma faixa estreita entre 3,0% e 3,3% desde agosto de 2023".

Já as expectativas de variação nos preços das commodities para um ano à frente recuaram para 3,9% em julho no caso da gasolina e a 9,2% no custo dos cuidados médicos.

A expectativa de variação no preço dos alimentos, segundo o Fed de Nova York, ficou inalterada em 5,5% no mês passado.

