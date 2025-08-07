Ex-reféns fazem ato em frente ao escritório de Netanyahu por fim da guerra em Gaza

Centenas de pessoas, incluindo israelenses libertados de seu cativeiro em Gaza, se manifestaram nesta quinta-feira (7) em Jerusalém enquanto o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, convocava seu gabinete para revisar os novos planos para a guerra no território palestino.

Com bandeiras israelenses e retratos dos 49 reféns ainda mantidos em Gaza pelo grupo islamista Hamas, os manifestantes se reuniram sob o lema "Vamos trazê-los de volta" e exigiram o fim da guerra.

Entre os ex-reféns presentes na manifestação estavam Sharon Cunio e Arbel Yehud, cujos parceiros seguem detidos em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. Sandra Cunio é esposa do israelense-argentino David Cunio, e Arbel Yehud é namorada de Ariel Cunio, irmão de David.

As duas mulheres seguravam um cartaz com fotos de seus entes queridos no qual se lia: "Devolvam-nos quem amamos".

A poucas dezenas de metros do local da concentração, Netanyahu reunia naquele momento seu gabinete de segurança para discutir os próximos passos das operações militares na Faixa de Gaza.

"A única maneira de trazer os reféns para casa é pôr fim à guerra e acabar com o sofrimento dos reféns e de todas as pessoas que vivem e suportam esta guerra terrível, incluindo os habitantes de Gaza, os soldados, as famílias e todos nós", declarou à AFP Sharon Kangasa-Cohen, uma historiadora.

"Se retomarem Gaza ou decidirem entrar e realizar uma ocupação militar, a vida dos reféns estará ainda mais em perigo, e será a sociedade israelense como um todo que estará ameaçada", acrescentou.

Pepe Alalu, um octogenário aposentado e ex-vice-prefeito de Jerusalém, disse que compareceu à manifestação porque "não podia deixar de vir".

"É preciso salvar os reféns", afirmou. E acrescentou: "Israel perdeu sua bússola moral".

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, no ataque do Hamas a território israelense, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

