Ex-diretor da OceanGate foi demitido após confrontar executivo sobre falhas

Um funcionário que trabalhava para a empresa OceanGate foi demitido em 2018 após confrontar o diretor-executivo da empresa sobre falhas na construção de submarinos, entre eles o submersível Titan, que implodiu em junho de 2023. Todas as cinco pessoas a bordo morreram, incluindo o executivo.

O que aconteceu

Acidente poderia ter sido evitado. Um relatório final divulgado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos concluiu que motivo o principal foi a perda da integridade da estrutura do casco, feita de fibra de carbono.

Problema foi identificado por funcionário anos antes. David Lochridge, diretor de Operações Marítimas da OceanGate por sete anos, relatou à BBC que começou a ter dúvidas em 2016, quando a empresa passou a construir o protótipo de um novo submersível com engenheiros internos. Antes, o trabalho era desenvolvido pelo Laboratório de Física Aplicada (APL) da Universidade de Washington.

'Desastre absoluto'. O ex-diretor da começou a questionar a respeito do material usado no projeto ao encontrar falhas visíveis a olho nu. "Quando chegou o casco de carbono, era um desastre absoluto. Apontei todos os problemas que vi, mas enfrentei resistência o tempo todo", disse. Segundo ele, havia áreas do casco em que as camadas de fibra de carbono se separavam, um processo conhecido como "delaminação".

Ele foi demitido após fazer relatório e enviar aos diretores da empresa. Depois, o ex-funcionário afirmou que teve uma reunião acalorada com o diretor-executivo, Stockton Rush, também morto na implosão, para expressar suas opiniões. No dia seguinte, foi demitido. Era janeiro de 2018.

Lochridge procurou as autoridades. Já fora da empresa, ele contatou a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos. A agência teria dito que ele seria protegido pelo programa de proteção a delatores e, em seguida, informou a OceanGate sobre a abertura de uma investigação.

Assédio e intimidação

OceanGate procurou ex-funcionário. O delator relatou à BBC que a empresa pediu que ele retirasse as denúncias e que pagasse US$ 10 mil em custos legais. Em julho de 2018, ele e a esposa Carole foram processados por quebra de contrato, apropriação indevida de segredos comerciais, fraude e roubo, entre outras acusações. Depois, Lochridge entrou com uma ação por demissão injusta.

'Agência não fez nada'. O ex-funcionário acusou a Administração de Segurança de omissão em seu caso. Por conta da intimidação, ele decidiu retirar a denúncia, e a investigação, sob comando da Guarda Costeira americana, foi encerrada.

Agência afirma que apenas protege trabalhadores contra represálias de empregadores. À BBC, um porta-voz do escritório afirmou que seguiu "o processo e os prazos normais de um caso de retaliação" e disse que "responsabilidade de investigação é da Guarda Costeira".

Relatório final descreve falta de comunicação entre autoridades. Na conclusão sobre o caso, a Guarda Costeira descreveu que a lentidão na atuação da agência foi oportunidade perdida para uma intervenção governamental precoce e que houve falta de comunicação e coordenação entre as duas autoridades cientes do caso. "O sistema não funcionou para o delator neste caso e, por isso, temos que melhorar. Já começamos a fazer isso", afirmou o presidente da Comissão de Investigação Marinha da Guarda Costeira, Jason Neubauer, à reportagem.