EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

07/08/2025 11h00

Os Estados Unidos voltaram a acusar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de ser o "principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores", em postagem feita pela Embaixada dos EUA no Brasil no X. O texto ainda estende a mensagem aos "aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas", que "estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta" do ministro.

"Estamos monitorando a situação de perto", acrescenta a postagem. A publicação no X é uma tradução do post de Darren Beattie, subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano, e foi também republicada pelo Escritório de Assuntos Ocidentais dos EUA. A nota ainda lembra que as "flagrantes violações de direitos humanos de Moraes resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump".

