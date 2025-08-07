Governo Trump abafa violações de direitos humanos por aliados, diz jornal

O governo dos EUA planeja abafar acusações de violações dos direitos humanos e outros crimes por países aliados, mostram relatórios preliminares sobre o tema, aos quais o Washington Post teve acesso.

O que aconteceu

Jornal norte-americano analisou relatórios preliminares sobre El Salvador, Israel e Rússia. Os três países são alvos de críticas de organizações internacionais pela violação de direitos, que vão desde detenções arbitrárias, ao uso da fome como arma de guerra e crimes de guerra.

Relatórios de direitos humanos são divulgados anualmente pelo Departamento de Estado norte-americano. Eles são usados para denunciar abusos como: violações de direitos civis e políticos, restrição de liberdades fundamentais, trabalho forçado e tráfico de pessoas, condições carcerárias desumanas, crimes de guerra e corrupção governamental, em diversos países do mundo.

Além de atrasados, documentos estão mais curtos. Eles costumam ser enviados ao Congresso dos EUA até o final de fevereiro e a divulgação ao público ocorre até abril. Conforme autoridades ouvidas pelo jornal, a maior parte dos relatórios deste ano, com dados de 2024, já estava quase concluída quando o presidente Donald Trump assumiu a Casa Branca, em janeiro.

Versão preliminar de Israel, por exemplo, tem 25 páginas, enquanto relatório do ano passado tem mais de 100. Um alto funcionário do governo dos EUA disse ao jornal, em condição de anonimato, que o documento foi enxugado para "eliminar redundâncias" e facilitar leitura. Questionado, o Departamento de Estado dos EUA preferiu não se manifestar.

El Salvador não teve relatos confiáveis de violações em 2024, diz documento

Prisão em El Salvador Imagem: Secretaria de Imprensa da Presidência/REUTERS

Versão de 2023, por outro lado, citava "problemas significativos de direitos humanos" no país. Dentre os problemas mencionados estavam assassinatos chancelados pelo governo local, tortura e "condições prisionais severas e com risco de vida".

Governo Trump ameniza críticas por usar o sistema carcerário do país. O país norte-americano enviou centenas de imigrantes ilegais venezuelanos para prisões salvadorenhas. Acusados sem provas de pertencer a uma gangue, os venezuelanos foram deportados dos EUA em março. Desde então, têm seus direitos de defesa negados e relatam maus tratos, que incluem espancamentos, comida estragada e celas minúsculas.

Corrupção e independência judicial não aparecem em relatório sobre Israel

Presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, em visita a Washington Imagem: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Documento de 2023 abordou julgamento por corrupção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O texto também falou sobre os seus esforços para fazer uma reforma judicial no país, que, segundo críticos, ameaçaria a independência judiciária.

Relatórios anteriores acusaram vigilância israelense sobre palestinos. Segundo os documentos, Israel impõe restrições de movimentação a pessoas da Palestina com o uso de tecnologias de reconhecimento facial. Neste ano, esses temas não aparecem.

Já a Rússia foi poupada por repressão a pessoas LGBTQ+

Rascunhos vistos pelo jornal não fazem referência a violência de gênero e violência contra pessoas LGBTQ+. A omissão se dá mesmo após a Justiça russa ter proibido organizações LGBTQ+ e prendido seus integrantes em 2024.

Documentos estão alinhados com posição dos EUA. Os relatórios também estão de acordo com orientações a equipes do governo para não usarem determinados termos em documentos oficiais. Segundo o jornal The New York Times, pelo menos 197 termos ligados à cultura "woke", como identidade de gênero e direito humanos, estão banidos.