EUA vendem 467,8 mil t de soja da safra 2024/25, mostra USDA

07/08/2025 13h03

São Paulo, 7 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 467,8 mil toneladas de soja da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 31 de julho, informou nesta quinta-feira, 7, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa alta de 71% ante a semana anterior, e ganho de 63% em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores na semana foram Taiwan (150,4 mil t), Países Baixos (119,7 mil t), Alemanha (75,6 mil t), Indonésia (68,1 mil t) e Egito (59 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (179,2 mil t), Argélia (40 mil t) e Marrocos (400 t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 545 mil toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (254,3 mil t), Egito (42,8 mil t), México (42,8 mil t), Japão (30 mil t) e Tunísia (30 mil t). As vendas das duas temporadas, de aproximadamente 1,013 milhão de t, ficaram mais perto do teto das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 350 mil e 1,20 milhão de toneladas.As exportações na semana chegaram a 689,5 mil toneladas, alta de 63% em relação à semana anterior e de 97% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram Países Baixos (119,7 mil t), Egito (114 mil t), México (93,8 mil t), Indonésia (80,3 mil t) e Alemanha (75,6 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

