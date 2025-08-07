Topo

Notícias

EUA vendem 170,4 t de milho da safra 2024/25, revela USDA

07/08/2025 13h42

São Paulo, 7 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 170,4 mil toneladas de milho da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 31 de julho, informou nesta quinta-feira, 7, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa queda de 50% em relação à semana anterior e de 71% na comparação com a média das últimas quatro semanas.Os principais compradores na semana foram México (208,4 mil t), Colômbia (148,9 mil t), Japão (75 mil t), Coreia do Sul (70,1 mil t) e Irlanda (52 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (491,7 mil t), Nicarágua (2 mil t) e Marrocos (1,9 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 3,16 de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (1,279 milhão t), México (408 mil t), Coreia do Sul (402 mil t), Colômbia (331,3 mil t) e Japão (298 mil t). A soma das vendas, de aproximadamente 3,33 milhões de toneladas, ficou acima do teto do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,40 milhão até 2,90 milhões de toneladas.1400-2900As exportações somaram 1,229 milhão de toneladas, recuo de 17% ante a semana anterior, e de 10% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (511 mil t), Colômbia (258,3 mil t), Japão (147,8 mil t), Coreia do Sul (135,7 mil t) e Portugal (58,6 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires

