Topo

Notícias

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

07/08/2025 19h58

O governo dos Estados Unidos vai abrir um centro de detenção de imigrantes com capacidade para 5 mil pessoas na base militar de Fort Bliss, perto da fronteira com o México, anunciou o Pentágono nesta quinta-feira (7).

Em 20 de janeiro, primeiro dia do seu segundo mandato, o presidente Donald Trump decretou emergência nacional na fronteira com o México. Em março, no Congresso, afirmou que o território mexicano na fronteira com os Estados Unidos "está totalmente dominado por cartéis criminosos que assassinam, estupram e torturam".

"Em meados de julho, começamos a trabalhar no estabelecimento de um centro de detenção em Fort Bliss. Tiveram início, então, as obras para uma capacidade inicial de 1.000 imigrantes ilegais", informou o Pentágono. "Concluiremos a construção de até 5 mil camas nos próximos meses."

Esse não será o primeiro uso de uma base americana para abrigar imigrantes durante o governo Trump. No começo do ano, o presidente ordenou a preparação de uma "instalação para imigrantes" com capacidade para 30 mil pessoas em Guantánamo, Cuba, um objetivo que ainda está longe de ser alcançado. Segundo dados analisados pela AFP, apenas 22 pessoas por dia, em média, ficaram detidas ali em junho.

As condições nos centros de detenção de imigrantes americanos preocupam ONGs. No mês passado, a Human Rights Watch (HRW) divulgou um relatório que alerta para abusos e um tratamento degradante em três centros da Flórida.

As iniciativas do governo americano para conter a imigração ilegal incluem operações policiais, prisões e deportações em aviões militares.

wd/mlm/erl/nn/lb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão; veja dezenas sorteadas

Timemania tem prêmio estimado de R$ 13,5 milhões; confira números e time

Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

Com prêmio acumulado de R$ 3 milhões, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,7 milhões; confira dezenas

EUA vai abrir centro de detenção em base militar perto do México

Trump "instrumentaliza" a liberdade de expressão contra o Brasil, diz RSF

STF aprova por unanimidade orçamento de R$ 1 bi da corte para 2026

Kremlin diz que Trump e Putin se reunirão em breve enquanto Ucrânia busca papel para Europa

Trump está usando tarifas como instrumento de política externa, diz Bessent