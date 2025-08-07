Topo

Notícias

EUA esperam US$50 bilhões por mês em receita com tarifas, diz Lutnick

07/08/2025 10h32

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta quinta-feira que o país espera recolher US$50 bilhões por mês em receita com as tarifas do presidente Donald Trump, conforme as taxas mais altas sobre as importações de dezenas de países entram em vigor.

"E então você terá os semicondutores, os produtos farmacêuticos e todos os tipos de dinheiro adicional de tarifas entrando", disse Lutnick em uma entrevista à Fox Business Network.

Quando perguntado se o prazo de 12 de agosto para alcançar um acordo tarifário com a China pode ser prorrogado novamente, Lutnick disse que é possível.

"Acho que vamos deixar isso para a equipe comercial e para o presidente tomarem essas decisões, mas parece provável que eles cheguem a um acordo e estendam o prazo por mais 90 dias, mas vou deixar isso para essa equipe."

(Reportagem de Andrea Shalal e Maiya Keidan)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Gaza registra maior número mensal de casos de desnutrição aguda em crianças, diz OMS

Maior incêndio florestal da França desde 1949 perde intensidade mas ainda não está sob controle

Cúpula entre Trump e Putin se aproxima; Zelensky pede inclusão da Europa

EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

Terra teve terceiro julho mais quente já registrado, incluindo recorde na Turquia, dizem cientistas da UE

TSE deve julgar aliados de Bolsonaro enquanto ele responde a ação no STF; veja quem são

Kepler Weber aumenta participação na Prócer com compra de ações por R$ 5,7 mi

Trump defende que países do Oriente Médio se juntem aos Acordos de Abraão

Trump pede renúncia de CEO da fabricante de chips Intel

Pai de Gaza que perdeu filho por desnutrição se esforça para salvar os outros filhos