EUA: Bessent diz que US$ 300 bi é 'bom começo' para uma estimativa anual de receita tarifária

07/08/2025 09h18

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que US$ 300 bilhões é "um bom começo" para uma estimativa anual de receita tarifária e projetou que, para 2026, o valor pode ser ainda maior, em entrevista para a MSNBC, nesta quinta-feira, 7.

"Os acordos comerciais estão, em grande parte, feitos", ressaltou. Segundo o secretário, a regulamentação levou a indústria americana a se deslocar para o estrangeiro, mas parte da agenda do presidente americano, Donald Trump, é alterar esse cenário. "Estamos acompanhando grandes comprometimentos de empresas para a indústria nos EUA. Vamos ganhar bilhões e bilhões de dólares", acrescentou, ao mencionar um investimento de US$ 200 bilhões da Micron.

Ao ser questionado sobre a tarifa de 50% para o Brasil, Bessent mencionou que os EUA podem ter "substitutos" para o País e citou a Argentina. Ele também afirmou que tarifas "não têm sido inflacionárias" para os americanos, mencionou que Trump disse que não irá demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, mas que as entrevistas para um substituto para o chefe do BC dos EUA já foram iniciadas.

Bessent defendeu que a "limpeza" no Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS) "deveria ter sido feita há muito tempo". "Os dados do BLS foram corrompidos. Algo está muito errado quando o Fed não corta juros e, após, os números de emprego são revisados. A chefe do BLS é responsável por isso", ressaltou.

