Topo

Notícias

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

07/08/2025 20h08

(Reuters) - Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de US$50 milhões por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, disse a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, nesta quinta-feira.

Em um vídeo postado no X, Bondi acusou Maduro de colaborar com grupos como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa.

Antes, os EUA estavam oferecendo uma recompensa de US$25 milhões por informações relacionadas a Maduro, de acordo com o Departamento de Estado.

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Christian Martinez)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Após ser presa, stalker de dentista é internada em ala psiquiátrica em SC

Trump apresenta dados econômicos alternativos

Governadores de direita se unem em crítica ao STF e ao governo por tarifaço

Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio

Candidato de direita e um dos favoritos defende "mudança radical" na Bolívia

Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência

Duas apostas de MG acertam Lotofácil e ganham R$ 1 milhão; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 14,2 milhões; veja números e time

Governo estuda destinar R$30 bi do BNDES para apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA, dizem fontes

EUA aumentam recompensa pela prisão de Maduro para US$50 milhões

Ninguém acerta Quina e prêmio chega a R$ 9 milhões; confira números