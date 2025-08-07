Engie tem queda de 34% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de energia elétrica Engie teve lucro líquido de R$567 milhões no segundo trimestre, queda de 34% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia apurou um desempenho operacional medido pelo Ebitda de R$1,87 bilhão, recuo anual de 4,6%.

A produção bruta de energia elétrica caiu 30,1% no período, para 4.088 megawatts médios, embora a energia vendida tenha crescido 4,8%, para 4.254 MW.

A receita operacional líquida somou R$3,09 bilhões, expansão de 10,1% sobre o segundo trimestre de 2024.

(Por Alberto Alerigi Jr.)