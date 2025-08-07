Topo

Energisa tem lucro ajustado recorrente 32,5% maior no 2° tri

07/08/2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido ajustado recorrente 32,5% maior no segundo trimestre em relação ao apurado no mesmo período do ano passado, em R$440,5 milhões, conforme relatório de resultados.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Energisa no período somou R$1,94 bilhão, crescimento de 21,6% no comparativo anual, com a margem Ebitda avançando de 23,3% para 25,4% na mesma base.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

