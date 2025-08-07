Topo

Energia e jogos lotéricos aceleram inflação ao consumidor no IGP-DI de julho, afirma FGV

07/08/2025 08h54

Os aumentos na tarifa de eletricidade residencial (2,73%) e nos jogos lotéricos (13,26%) aceleraram a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 7. Outras pressões relevantes partiram de passagem aérea (4,59%), aluguel residencial (0,74%) e condomínio residencial (1,04%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) saiu de uma alta de 0,16% em junho para uma elevação de 0,37% em julho.

"Os preços ao consumidor foram impactados, principalmente, pelos reajustes nos jogos lotéricos e pelas tarifas de energia elétrica", reforçou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Quatro das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Saúde e Cuidados Pessoais (de -0,02% em junho para 0,69% em julho), Despesas Diversas (de 0,05% para 1,10%), Habitação (de 0,57% para 0,88%) e Alimentação (de -0,19% para -0,04%).

Por outro lado, as taxas foram mais brandas nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de 1,03% para 0,66%), Vestuário (de 0,31% para -0,07%), Transportes (de -0,15% para -0,18%) e Comunicação (de -0,07% para -0,09%).

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,33% em julho, após um aumento de 0,32% em junho. Dos 85 itens componentes do IPC, 42 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 50,97% em junho para 56,77% em julho.

