Emirados rejeitam alegação do Sudão sobre destruição de avião com mercenários

07/08/2025 11h33

Um funcionário do governo dos Emirados Árabes Unidos negou nesta quinta-feira que o Exército sudanês tenha derrubado um avião emiradense com mercenários colombianos em Darfur, como afirmaram as Forças Armadas do Sudão, que comunicaram um balanço de pelo menos 40 mortos. 

"As acusações infundadas (...) são completamente falsas, não se baseiam em nenhuma evidência e fazem parte da campanha de desinformação e distração realizada pelo Sudão", declarou. Os Emirados são acusados de apoiar os paramilitares em guerra contra o Exército sudanês. 

Na quarta-feira, a televisão estatal sudanesa informou que a Força Aérea do Sudão destruiu o avião dos Emirados ao pousar no aeroporto de Nayar, controlado por paramilitares, causando a morte de pelo menos 40 pessoas. 

A aeronave "foi bombardeada e completamente destruída", declarou à AFP uma fonte militar, sob condição de anonimato. 

O aeroporto tem sido alvo de repetidos ataques aéreos pelo Exército sudanês. 

Desde abril de 2023, o Sudão enfrenta uma guerra entre seu Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), comandados por seu ex-vice, Mohamed Daglo. 

O conflito já deixou milhares de mortos e milhões de deslocados e provocou "a pior crise humanitária do mundo", segundo a ONU. 

A guerra também gerou acusações de envolvimento estrangeiro, principalmente o apoio de Abu Dhabi às FAR. 

Os Emirados sempre negaram qualquer envolvimento, apesar dos múltiplos relatórios de especialistas da ONU e de organizações internacionais. 

Na segunda-feira, o governo sudanês acusou os Emirados de recrutar e financiar mercenários colombianos para lutar ao lado dos paramilitares e afirmou dispor de documentos que comprovam isso. 

Vários relatórios indicaram no final de 2024 a presença deste combatentes em Darfur. Esses dados foram confirmados por especialistas da ONU. 

Nesta semana, as Forças Conjuntas - uma coalizão de grupos armados aliados ao Exército em Darfur - informaram sobre a presença de mais de 80 mercenários colombianos nas fileiras das FAR em El Fasher, capital de Darfur do Norte, a última cidade desse estado ainda sob controle do Exército. 

Estes colombianos, militares aposentados e ex-guerrilheiros, participaram de vários conflitos nos últimos anos e foram recrutados pelos Emirados para operações no Iêmen e no Golfo.

