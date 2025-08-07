Embaixada dos EUA no Brasil ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

A embaixada dos EUA no Brasil chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de "arquiteto da censura e perseguição" do ex-presidente Jair Bolsonaro e ameaçou estender as sanções aplicadas a ele a seus aliados.

O que aconteceu

Em tom de ameaça, representação norte-americana afirmou que aliados de Moraes "estão avisados". No texto publicado hoje nas redes sociais, a embaixada ressaltou que está "monitorando a situação de perto" e sugeriu que pode aplicar sanções a outras pessoas.

O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto.

Embaixada dos EUA, em post no X

Mensagem foi escrita ao compartilhar outro post com conteúdo semelhante, do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie. O funcionário do governo destacou que supostos "abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky".

Sob acusação de 'caça às bruxas', Moraes foi sancionado pelos EUA

Por decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, lei Magnitsky foi aplicada contra ministro na semana passada. A medida permite que o país puna cidadãos estrangeiros acusados de graves violações de direitos humanos ou corrupção.

Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes.

Darren Beattie, no X

Lei bloqueia eventuais bens de Moraes nos EUA, veta transações com empresas e cidadãos do país, e proíbe sua entrada no território norte-americano. O ministro, porém, não tem costume de ir aos EUA, tanto que seu visto está vencido há dois anos, e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente pela medida.

Trump apontou "caça às bruxas". No anúncio, o governo dos EUA afirmou haver no Brasil "uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", liderada pelo ministro. A taxação dos produtos brasileiros em 50% foi outra medida aplicada no mesmo sentido.

Apesar das alegações dos norte-americanos, ações contra Bolsonaro seguem devido processo legal na Justiça brasileira. Em julho, Moraes, outros sete ministros do STF e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já tinham sido alvos da restrição de vistos para entrada nos EUA com as mesmas legações.