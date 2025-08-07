Eduardo Leite reivindica apoio da União para dívidas do setor agropecuário gaúcho

Brasília, 7 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que o Estado reivindica apoio da União para renegociação das dívidas dos produtores rurais gaúchos afetados por secas e enchentes consecutivas. "O produtor rural vem se submetendo ao imponderável do clima e no Rio Grande do Sul o clima tem sido um desafio. Ninguém está pedindo perdão ou que deixe de pagar, apenas condição para fazer o pagamento daquilo que por conta de sucessivos eventos climáticos", afirmou o governador durante o lançamento da Expointer em Brasília, realizado na tarde desta quarta-feira (6), na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). "Reivindicamos o apoio da União para o setor agropecuário gaúcho", defendeu Leite.O governador afirmou ainda esperar que o projeto de lei 5122/2023, que autoriza uso de recurso do Fundo Social para a renegociação das dívidas dos produtores rurais afetados por intempéries climáticas aprovado na Câmara dos Deputados em julho seja acolhido no Senado e encaminhado para sanção presidencial. "O pedido é por recursos para o refinanciamento das dívidas acumuladas. Se os tempos são difíceis, mais recursos são necessários para investimentos em conservação de solo. Espero que possamos ter logo a aprovação do projeto", defendeu Leite.Segundo o governador, o tema do endividamento dos produtores será tratado também na Expointer. "A Expointer será palco não apenas para negócios. Sempre temos discussões importantes na Expointer, republicanas, mas não menos incisivas na defesa do direito aos produtores rurais", afirmou Leite.A Expointer, maior feira a céu aberto da América Latina, ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. A expectativa do governo do Rio Grande do Sul é de que os negócios firmados na feira movimentem mais de R$ 8 bilhões, com previsão de 1 mil expositores e 600 mil visitantes. "No ano passado, a Expointer ocorreu ainda em contexto de retomada do ânimo após as enchentes. Estamos com boa expectativa neste ano", apontou.