'Fama através do medo', diz CEO de clínica de vacinas sobre fake news

À frente da rede de clínicas de vacinação Saúde Livre há mais de 10 anos, a CEO Rosane Argenta contou no Divã de CNPJ que o mercado de imunização enfrentou uma inundação de desinformação, principalmente com a pandemia de covid-19. "Existiu uma verdadeira fábrica", diz.

Essa foi uma forma muito eficaz de ganhar fama através do medo. Existem pessoas que são verdadeiros atores, que falavam 'eu sou médico, eu sou cientista, estudos mostram que não sei o que lá [sobre a] vacina' Coisas absurdas. Eles ganhavam fama e as pessoas repassam aqueles vídeos e virava uma pólvora. Um desserviço à população. Rosane Argenta

Rosane acredita que o ambiente onde a pessoa está influencia a forma como ela absorve conteúdos que desinformam sobre a importância das vacinas. Segundo ela, certamente a pessoa que levanta dúvidas sobre as vacinas já se preocupou em manter em dia seu calendário de imunização.

Contra o efeito da desinformação, a CEO aposta que uma das premissas fundamentais é o conhecimento. Os profissionais que trabalham nas salas de vacinação das clínicas Saúde Livre recebem treinamento constante para ter segurança na rotina de trabalho e para tirar qualquer dúvida das pessoas que procuram clínica.

Para Argenta, "quanto mais a pessoa conhece, mais ela vende" novas possibilidades de prevenção por meio das vacinas nas clínicas, o que reflete na saúde financeira da empresa.

"O produto vacina faz bem para as pessoas. conforme a pessoa que está na minha sala de vacina tem esse conhecimento, sabe resolver as dúvidas das pessoas, dos clientes, ela transmite essa segurança", completa.

Clínicas de vacinas expande fora do sudeste: 'interior é modelo de negócio'

Rosane Argenta apostou no interior do Brasil para empreender, ao lado do seu marido e sócio Fábio Argenta. No Divã de CNPJ, ela explica que existe um público sem acesso à imunização além do que o sistema único de saúde (SUS) oferece.

Interior ainda é um excelente modelo de negócio, pelo acesso, por evitar que a pessoa tenha que se deslocar para fazer a vacinação. Rosane Argenta

Entre a fundação das clínicas Saúde Livre em 2012 até 2015, a empresa tinha cinco clínicas próprias, todas elas entre o interior do Mato Grosso e a capital do estado. O foco era nas vacinas complementares ao que o Plano Nacional de Imunizações oferece, uma questão que a família da própria empresária já enfrentou.

Ao tentar reforçar a vacinação da filha do casal, a experiência negativa abriu o olho de Rosana para a falta de opções na cidade onde o casal morava. O histórico da família na área da saúde bucal do lado de Rosana e da cardiologia do seu sócio facilitou o início do negócio.

O casal dividia um espaço com diferentes salas para atendimento de saúde na cardiologia e na área de cirurgia odontológica. Com as adequações necessárias que o setor de vacinação exige, eles dispensaram a necessidade de alugar um novo espaço e contaram com a experiência de uma enfermeira que usou seu conhecimento sobre protocolos de vacinação. Em cerca de três meses, o casal recuperou o investimento inicial.

A primeira franquia surgiu em Belém do Pará, em 2017, cinco anos após a primeira unidade da clínica de vacinação.

Até então, era comum a gente abrir em cidades que não tinham clínica de vacinação, não tinham rede particular. As pessoas falavam 'tem que pagar pela vacina? Não é de graça?' Rosana Argenta

A pandemia de convid-19 abriu um diálogo público sobre o mundo da vacinação, o que ampliou o mercado para novos concorrentes, como farmácias que abriram salas de vacinação e laboratórios que também entraram nesse ramo de atuação.

Para Rosana, como todos vendem o mesmo produto, manter o público interessado sobre as possibilidades de vacinação, aliado ao atendimento, aumenta a capacidade da Saúde Livre continuar competitiva nesse mercado.

Existe mercado. Não é você abrir uma portinha e o povo vai vir. Não, é todo um trabalho. A gente precisa se comunicar, a gente precisa trazer essa informação para as pessoas. A gente tem a obrigação de falar sobre prevenção. Rosana Argenta

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Rosane Argenta.