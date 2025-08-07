Topo

Notícias

Dow Jones e S&P 500 fecham em baixa e Eli Lilly cai após dados sobre medicamentos

07/08/2025 17h26

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 recuaram nesta quinta-feira, com as ações da Eli Lilly em queda depois que dados de seu medicamento oral para perda de peso decepcionaram, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq terminou ligeiramente em alta.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação negativa de 0,07%, para 6.340,87 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,35%, para 21.243,92 pontos. O Dow Jones caiu 0,50%, para 43.974,32 pontos.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Venus Williams cai na 1ª rodada do WTA 1000 de Cincinnati

Líder do PT diz que vai pedir a cassação de deputados líderes de motim

Morador de rua chorou e colocou mãos na cabeça antes de ser executado por PMs no centro de SP

Motta descarta possibilidade de Eduardo exercer mandato nos EUA

Petróleo volta a fechar em queda ante possível cúpula Trump-Putin

'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet

Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná

Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Trump diz estar pronto para se encontrar com Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro