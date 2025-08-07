Trump comemora começo das tarifas: 'Bilhões de dólares para os EUA'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o tarifaço contra países estrangeiros, incluindo o Brasil, em publicação nas redes.

O que aconteceu

Republicano fez comemoração em publicação à meia-noite, horário em que tarifas começaram a valer. "Bilhões de dólares em tarifas estão, agora, entrando nos Estados Unidos da América", afirmou. Nesta manhã, ele voltou a falar sobre o assunto, afirmando que o dinheiro está entrando no país "em níveis que nem pensávamos que eram possíveis". Todos os posts foram feitos na rede social Truth.

Trump afirmou que medida focava em "países que tiram vantagem dos Estados Unidos". Segundo ele, as nações tiraram o proveito "por muitos anos" e "rindo o tempo todo" da situação. O presidente norte-americano, porém, não apresentou provas em sua publicação.

Mais de 90 países foram taxados e o Brasil foi o que recebeu a maior tarifa. O país não teve negociações frutíferas com os EUA, mas o presidente Lula negou a pretensão de retaliar os americanos e disse que vai recorrer aos Brics para tentar mitigar os problemas.

Apesar do volume das tarifas, quase 700 produtos brasileiros foram excluídos da taxação. Entre eles estão o suco de laranja, aviões, castanhas, gás natural e fertilizantes, que são cerca de 45% dos produtos brasileiros exportados para os EUA.

Em nova ofensiva feita ontem, Trump mirou a Índia com um adicional de 25%, igualando as taxas aplicadas ao país com as do Brasil. A justificativa dada para a medida foi o fato de o país comprar petróleo da Rússia. Ao UOL, um membro de alto escalão do governo Modi afirmou que a nação "se sente traída", mas seguirá negociando com os EUA.