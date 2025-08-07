Topo

Notícias

Dólar ronda estabilidade na abertura com entrada em vigor de tarifas dos EUA sobre parceiros

07/08/2025 09h10

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, dia em que tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos de dezenas de parceiros entraram em vigor, enquanto o impasse comercial entre Brasil e Washington continua no radar.

Às 9h06, o dólar à vista caía 0,02%, a R$5,4615 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,02, a R$5,493 na venda.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,78%, a R$5,4627.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)

