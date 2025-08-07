Topo

Notícias

Dólar cai e fecha a R$ 5,42 com menor tensão comercial e aposta em corte de juros nos EUA

São Paulo

07/08/2025 17h56

O dólar à vista perdeu força nas últimas horas de negócios e, após renovar mínima a R$ 5,4167 na reta final do pregão, encerrou a sessão desta quinta-feira, 7, em queda de 0,74%, a R$ 5,4227 - menor valor de fechamento desde 3 de julho (R$ 5,4050).

O real teria se beneficiado do ambiente positivo para divisas emergentes, na esteira do reforço das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após números acima das expectativas de pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA.

Eventual fluxo positivo para ações domésticas, em dia de avanço de mais de 1,40% do Ibovespa, e sinais de que o governo brasileiro não pretende promover uma escalada das tensões comerciais com os EUA teriam contribuído para valorização da moeda brasileira.

O dólar se firmou em baixa à tarde logo após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descarta a possibilidade de promover quebra de patentes em retaliação ao tarifaço do presidente americano, Donald Trump.

"É mais um sinal de distensão das tensões comerciais. A reação do câmbio é a mesma da fala de Lula ontem", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, em referência ao fato de o presidente ter dito, em entrevista à Reuters, que não pretende taxar produtos americanos.

Já as mínimas perto do fechamento vieram com a perda de força do índice DXY (referência do desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes), que chegou a tocar o campo negativo após Trump anunciar a indicação de Stephen Miran para diretora no Conselho Federal do Fed, em substituição a Adriana Kugler, que renunciou ao cargo.

Operadores ressaltaram que a liquidez foi bastante reduzida, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais sujeita a transações pontuais. Principal termômetro do apetite por liquidez, o contrato de dólar futuro para setembro apresentou giro fraco, abaixo de US$ 11 bilhões.

No fim da manhã, o dólar ensaiou uma leve alta, com máxima a R$ 5,4762, em meio à informação da Bloomberg de que o diretor do Fed Christopher Waller seria o favorito para substituir Jerome Powell na presidência da instituição, em vez do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.

O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, afirma que a apreciação recente do real se dá em linha com o ambiente externo, com certa "estabilidade global" após a definição do nível de tarifas americanas para a maioria dos países.

Após ter subido 3,07% em julho, o dólar à vista já acumula baixa de 3,14% nos cinco primeiros pregões de agosto. Já o DXY recua mais de 1,90% no mês. Entre pares do real, destaque para o peso colombiano, com ganhos superiores a 3%, e do rand sul-africano, que avança cerca de 2,60%.

"Além do ambiente externo favorável, continuamos atrativos aos investidores estrangeiros, por conta dos juros altos e da bolsa barata em dólar", afirma Galhardo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Motta insinua que Eduardo Bolsonaro pode perder cargo e diz que discorda de 'alguns movimentos'

Petróleo volta a fechar em queda ante possível cúpula Trump-Putin

'Sleepmaxxing', a perigosa busca pelo sono perfeito viraliza na internet

Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná

Juíza suspende temporariamente construção do centro de detenção "Alcatraz dos Jacarés"

Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Trump diz estar pronto para se encontrar com Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

Praia de SC terá 4ª engorda de areia em menos de 30 anos; saiba onde é

Correção: Sóstenes diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa com Motta

Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli