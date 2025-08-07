Desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025, segundo menor resultado desde 2016

BRASÍLIA (Reuters) - O desmatamento na Amazônia subiu 4% entre julho de 2024 e julho de 2025 em relação ao mesmo período de um ano antes, mostraram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta quinta-feira, registrando o segundo resultado mais baixo da série histórica iniciada em 2016.

A partir de imagens de satélites obtidas pelo Deter, sistema de monitoramento do Inpe, também foi verificado que o desmatamento no Pantanal caiu 72% no mesmo período de comparação, enquanto o desmatamento no Cerrado registrou queda de 20,8%.

Para o Observatório do Clima, o resultado do desmatamento na Amazônia interrompe o ciclo de queda que vinha se desenhando desde 2023, mas não é de todo negativo.

"Com a seca extrema e o recorde de área queimada no ano passado, a quase estabilização do desmatamento interrompe o ciclo de queda registrado desde 2023, mas não pode ser considerada uma má notícia", avaliou a organização climática civil em seu site.

Os dados colhidos via Deter servem de alertas diários para o monitoramento e a fiscalização do desmatamento. Também funcionam como um indicativo de como deve se portar a taxa anual de desmatamento, que utiliza um outro sistema com imagens de satélite mais precisas.

O Brasil tenta se firmar como liderança mundial nas políticas de clima e meio ambiente e tem a ambiciosa meta de zerar o desmatamento até 2030. Em novembro o país vai sediar a conferência da ONU sobre mudanças climáticas COP30, em Belém.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)