Deputado do PL: Pressionaremos de novo se Motta não pautar anistia

Os parlamentares de oposição farão novas pressões caso Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, não paute a votação da anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais envolvidos na trama golpista, disse o deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) no UOL News hoje.

Para retomar o comando da Câmara após o motim de parlamentares bolsonaristas, Motta deu sinal verde para aliados do centrão negociarem apoio à anistia. O gesto indicaria que o tema pode ser pautado para votação.

Ainda não há um acordo, mas tenho certeza de que ele acontecerá depois do movimento que nós fizemos ontem dentro da Câmara. Não estamos querendo a aprovação [da anistia], mas apenas que Motta paute. Em fevereiro, ele se comprometeu com a bancada do PL e da oposição de pautar esse projeto, que é muito caro para nós.

Motta precisa honrar esse compromisso. Se não, voltaremos a fazer pressão. Estamos falando de uma reparação a uma injustiça histórica. Fica muito caracterizada a perseguição a milhares de brasileiros que foram criminalizados simplesmente por expressar sua opinião. Eles participaram de uma manifestação pacífica apoiando um projeto e foram colocados atrás das grades.

O que estamos tentando é restaurar esse equilíbrio entre a justiça e a liberdade. Não estou falando em perdoar criminosos. Vamos lembrar dos quadros, relógios e das destruições. Sou absolutamente favorável a que essas pessoas sejam punidas, mas em um processo que tramite de uma forma legal e determinada pela Justiça, e não da forma como foi. Coronel Tadeu, deputado federal (PL-SP)

O deputado disse não haver clima para a votação de outros temas importantes na Câmara e que Motta precisa se posicionar.

Não tem a menor condição. Está muito difícil avançar nessas pautas por vários motivos. A oposição está fazendo esse enfrentamento ao presidente da Câmara para que paute a anistia e o fim do foro privilegiado e das decisões monocráticas. Hoje, são pautas prioritárias para nós e temos que negociá-las primeiro.

O imposto de renda e a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] são pautas que interessam ao governo. Há outras que interessam à oposição. Essa mediação cabe a Motta e aos líderes e haverá reuniões e mais reuniões para tratar disso, mas já estamos aguardando há um bom tempo.

Motta foi eleito com votos da oposição e da bancada do governo. Existe esse equilíbrio. Vamos ver o que um lado quer e o que outro quer. É isso o que esperamos. Coronel Tadeu, deputado federal (PL-SP)

Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Não há qualquer acordo com Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, para a votação da anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais envolvidos na trama golpista, afirmou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

Em relação à anistia, não existe votação. Não houve acordo algum sobre isso no colégio de líderes. Ontem, conversei com Lindbergh [Farias, líder do PT na Câmara] e com Alencar Santana [deputado federal do PT-SP, vice-líder do governo na Câmara] e ambos disseram claramente que não houve qualquer acordo desse tipo.

Eles [parlamentares da oposição] estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia.

Com relação à anistia, Motta tem um compromisso conosco de não a pautar desde lá atrás, antes de ser eleito presidente da Câmara. Essa questão da anistia está fora de cogitação. Rogério Correia, deputado federal (PT-MG)

