Topo

Notícias

Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti - Reprodução/Twitter
A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Imagem: Reprodução/Twitter
Laila Nery
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 17h40

O hacker Walter Delgatti, condenado por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para inserir um falso mandato de prisão de Moraes, vai depor à Câmara como testemunha no processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália.

O que aconteceu

Oito testemunhas serão ouvidas no processo de cassação, incluindo a própria deputada. Delgatti participará das audiências da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, previstas para os dias 13 e 20 de agosto. Além de Zambelli e Delgatti, serão ouvidos:

  • Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general e ex-ministro da Defesa;
  • Michel Spiero, especialista em coleta e preservação de provas digitais;
  • Flávio Vieitez Reis, delegado da Polícia Federal;
  • Felipe Monteiro de Andrade, agente da Polícia Federal.

O depoimento será por videoconferência, já que Delgatti cumpre pena em Tremembé (SP). Ele está preso na Penitenciária 2 do interior paulista, onde cumpre 8 anos e 3 meses após condenação no STF.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma em que ela foi detida pela polícia nesta terça - Marco Carta/La Repubblica - Marco Carta/La Repubblica
A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma em que ela foi detida pela polícia nesta terça
Imagem: Marco Carta/La Repubblica

Zambelli está presa na Itália e aguarda decisão sobre pedido de extradição feito pelo Brasil. A deputada foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e teve a perda do mandato determinada, mas ainda depende de decisão da Justiça italiana para ser extraditada.

As defesas de Zambelli e Delgatti foram procuradas. Se houver resposta, esse texto será atualizado.

Dupla foi condenada por invasão

A deputada foi condenada por incitar Delgatti a invadir o sistema do CNJ. Segundo o STF, ela agiu em conjunto com o hacker, que inseriu um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema oficial do Judiciário.

A perícia apontou acesso ao documento a partir do celular da deputada. De acordo com a PF, um dos arquivos forjados foi aberto no aparelho de Zambelli apenas 22 segundos após ser criado no sistema.

A defesa da deputada havia pedido uma acareação com Delgatti. O objetivo da oitiva do hacker agora é que ele seja ouvido como testemunha no processo aberto pela Câmara para confirmar ou negar a participação da parlamentar.

Delgatti acusa Zambelli desde que foi preso, em 2023. O hacker afirma que a deputada participou da ação para desacreditar o Judiciário. Ela sempre negou envolvimento.

A condenação de Zambelli ainda depende da extradição. A deputada está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto o governo italiano analisa o pedido feito pelo Brasil.

A Câmara dará continuidade ao processo de cassação mesmo com Zambelli fora do país. O depoimento de Delgatti pode ser usado como peça-chave no parecer final da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que julgará se a perda de mandato deve ser referendada pelo plenário.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Trump diz estar pronto para se encontrar com Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

Correção: Sóstenes diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa com Motta

Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli

Andav: distribuidoras associadas faturaram R$ 167 bilhões em 2024

Líder do PL diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa a Motta

OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

Barcelona retira braçadeira de capitão de Ter Stegen

Dependência de fertilizantes russos põe Brasil na mira de Trump

Trump assina decreto visando bancos, alegando discriminação