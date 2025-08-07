Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli

O hacker Walter Delgatti, condenado por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para inserir um falso mandato de prisão de Moraes, vai depor à Câmara como testemunha no processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália.

O que aconteceu

Oito testemunhas serão ouvidas no processo de cassação, incluindo a própria deputada. Delgatti participará das audiências da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, previstas para os dias 13 e 20 de agosto. Além de Zambelli e Delgatti, serão ouvidos:

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general e ex-ministro da Defesa;

Michel Spiero, especialista em coleta e preservação de provas digitais;

Flávio Vieitez Reis, delegado da Polícia Federal;

Felipe Monteiro de Andrade, agente da Polícia Federal.

O depoimento será por videoconferência, já que Delgatti cumpre pena em Tremembé (SP). Ele está preso na Penitenciária 2 do interior paulista, onde cumpre 8 anos e 3 meses após condenação no STF.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma em que ela foi detida pela polícia nesta terça Imagem: Marco Carta/La Repubblica

Zambelli está presa na Itália e aguarda decisão sobre pedido de extradição feito pelo Brasil. A deputada foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e teve a perda do mandato determinada, mas ainda depende de decisão da Justiça italiana para ser extraditada.

As defesas de Zambelli e Delgatti foram procuradas. Se houver resposta, esse texto será atualizado.

Dupla foi condenada por invasão

A deputada foi condenada por incitar Delgatti a invadir o sistema do CNJ. Segundo o STF, ela agiu em conjunto com o hacker, que inseriu um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema oficial do Judiciário.

A perícia apontou acesso ao documento a partir do celular da deputada. De acordo com a PF, um dos arquivos forjados foi aberto no aparelho de Zambelli apenas 22 segundos após ser criado no sistema.

A defesa da deputada havia pedido uma acareação com Delgatti. O objetivo da oitiva do hacker agora é que ele seja ouvido como testemunha no processo aberto pela Câmara para confirmar ou negar a participação da parlamentar.

Delgatti acusa Zambelli desde que foi preso, em 2023. O hacker afirma que a deputada participou da ação para desacreditar o Judiciário. Ela sempre negou envolvimento.

A condenação de Zambelli ainda depende da extradição. A deputada está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto o governo italiano analisa o pedido feito pelo Brasil.

A Câmara dará continuidade ao processo de cassação mesmo com Zambelli fora do país. O depoimento de Delgatti pode ser usado como peça-chave no parecer final da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que julgará se a perda de mandato deve ser referendada pelo plenário.