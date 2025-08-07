Desmatamento no Pantanal cai 72%; Amazônia tem alta de 4% em 12 meses

O desmatamento no Pantanal caiu 72% em 2025, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada entre agosto de 2024 e julho de 2025 foi de 319 km², ante 1.148 km² registrados nos 12 meses anteriores.

O que aconteceu?

Cerrado também têm baixa. Neste tipo de vegetação, a queda no desmatamento foi de 20,8%, saindo de 7.014 km² para 5.555 km². Foi a primeira vez que o monitoramento conseguiu comparar dois ciclos completos de 12 meses.

O resultado reverteu a tendência de alta registrada desde 2021 no bioma. A área derrubada, no entando, continua superando o total na Amazônia.

Amazônia teve o pior desempenho entre os três biomas. A área sob alertas de desmatamento teve alta de 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram derrubados 4.495 km², área equivalente a três cidades de São Paulo.

Ciclo de redução na devastação da floresta foi interrompido. Com a seca extrema e o recorde de área queimada no ano passado, a quase estabilização do desmatamento interrompe o ciclo de queda registrado desde 2023, mas não pode ser considerada uma má notícia.

A redução do desmatamento na Amazônia mostra que é possível avançar com políticas públicas e fiscalização, mas que ainda precisamos ficar alertas contra os retrocessos ambientais. Ana Crisostomo, especialista em conservação do WWF-Brasil

O resultado do Deter é um indicativo de tendência da taxa anual de desmatamento, que deverá ser divulgada até novembro. Ele é sempre medido de agosto a julho por outro sistema do Inpe, o Prodes, que usa imagens de satélites mais precisas que as do Deter. Este sistema emite alertas diários para apoiar a fiscalização em campo realizada por agentes do Ibama e do ICMBio.

Estados amazônicos

Na divisão por estados, os dados do Deter apontam queda de 21% no Pará. Foram 1.325 km² nos últimos 12 meses, o resultado mais baixo da série histórica.

Já em Mato Grosso, houve alta recorde de 74% da derrubada. Com 1.636 km² registrados nos últimos 12 meses, o Estado se tornou o líder em desmatamento na Amazônia.

O Ibama agiu e conteve o risco de termos um número ainda maior de desmatamento, o que seria um desastre, principalmente em ano de COP no Brasil. Mas a derrubada da Amazônia continua ocorrendo em patamares inaceitáveis, levando a floresta a um ponto de colapso. O Brasil pode e deve alcançar desmatamento zero, apesar das muitas forças que sabotam esse objetivo e a agenda ambiental, no Congresso ou no próprio governo. Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima

Licenciamento ambiental

Essa é a primeira divulgação dos dados após a Câmara aprovar o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, em julho. O texto, alvo de críticas de ambientalistas, aguarda sanção ou veto do presidente Lula (PT). O prazo para manifestação do Executivo termina amanhã.

Na avaliação do Observatório do Clima, caso o projeto entre em vigor, a situação poderá "sair do controle, com aumento da devastação e da impunidade no país". "O Brasil pode e deve alcançar desmatamento zero, apesar das muitas forças que sabotam esse objetivo e a agenda ambiental, no Congresso ou no próprio governo", completa o secretário executivo Marcio Astrini.