Topo

Notícias

Cúpula entre Trump e Putin se aproxima; Zelensky pede inclusão da Europa

07/08/2025 11h00

Um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin está planejado "para os próximos dias". Os preparativos para esta cúpula já começaram, informou Yuri Ushakov, o conselheiro diplomático do presidente russo, nesta quinta-feira (7), citado por agências estatais russas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou seu apelo para um encontro presencial com Putin e diz que a Europa não pode ficar de fora das negociações. 

"Por sugestão do lado americano, um acordo foi alcançado preliminarmente para a realização de uma cúpula bilateral nos próximos dias", disse Yuri Ushakov. "Estamos começando a discutir os detalhes com nossos colegas americanos", acrescentou, indicando que essa reunião deve ocorrer "na próxima semana" e que um local havia sido acordado "em princípio" entre as duas partes, sem especificar onde.  

O anúncio de um encontro entre os dois líderes acontece um dia antes do término do ultimato dado pelos EUA à Rússia para pôr fim ao conflito, ocorrendo logo após uma visita do enviado dos EUA, Steve Witkoff, a Moscou, onde manteve conversas com Vladimir Putin. 

Após a visita de Witkoff ao Kremlin, Zelensky conversou com Donald Trump por telefone, também participaram da conversa vários líderes europeus. Na quarta-feira (6), o presidente americano mencionou um encontro "muito em breve" com Vladimir Putin, segundo a imprensa americana. O último encontro presencial entre os dois líderes ocorreu em 2019, durante uma cúpula do G20, no Japão.  

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, disse na quarta-feira que "ainda há muito trabalho" antes de um eventual encontro entre Trump e Putin para discutir a guerra na Ucrânia. 

Zelensky pede encontro com Putin  

A Rússia não respondeu, no entanto, à sugestão americana de um encontro triplo entre Donald Trump, Vladimir Putin e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, disse o assessor diplomático do presidente russo. 

Nesta quinta-feira, Zelensky reiterou seu apelo por um encontro presencial com Vladimir Putin, afirmando que uma cúpula de líderes era "uma prioridade incontestável" que poderia "levar a uma paz verdadeiramente duradoura". De acordo com Zelensky, "a Ucrânia não tem medo de reuniões e espera a mesma atitude corajosa da Rússia". 

Ainda nesse contexto, Volodymyr Zelensky iniciou conversas com o chanceler alemão, Friedrich Merz, e os líderes da França e Itália com o objetivo de "avançar efetivamente no caminho para a paz e garantir a independência da Ucrânia em todas as circunstâncias". Friedrich Merz reafirmou seu apoio contínuo a Volodymyr Zelensky, disse um porta-voz da chancelaria alemã. 

"A guerra está ocorrendo na Europa e a Ucrânia é parte integrante da Europa (...) A Europa deve, portanto, participar do processo" para pôr fim à guerra que se arrasta desde 2022, declarou o líder uncraniano nas redes sociais.  

Até o momento, o Kremlin mantém as exigências para o fim do conflito, consideradas inaceitáveis por Kiev. A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões parcialmente ocupadas - Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson - além da Crimeia, anexada em 2014. Moscou ainda exige que Kiev renuncie às entregas de armas ocidentais e a qualquer filiação à Otan. 

(Com RFI e AFP)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Todos os soldados feridos em tiroteio em base dos EUA devem se recuperar totalmente, diz Exército

Carregador de celular pegar fogo durante voo que partiu de SP com destino a Amsterdã

Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Gaza registra maior número mensal de casos de desnutrição aguda em crianças, diz OMS

Maior incêndio florestal da França desde 1949 perde intensidade mas ainda não está sob controle

Cúpula entre Trump e Putin se aproxima; Zelensky pede inclusão da Europa

EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

Terra teve terceiro julho mais quente já registrado, incluindo recorde na Turquia, dizem cientistas da UE

TSE deve julgar aliados de Bolsonaro enquanto ele responde a ação no STF; veja quem são

Kepler Weber aumenta participação na Prócer com compra de ações por R$ 5,7 mi

Trump defende que países do Oriente Médio se juntem aos Acordos de Abraão