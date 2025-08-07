Copel mantém previsão de migrar para Novo Mercado este ano mesmo com atraso da assembleia

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel poderá realizar a migração da companhia para o Novo Mercado da B3 ainda este ano, apesar de um "pequeno atraso" na assembleia de acionistas que deliberará sobre o tema, disse nesta quinta-feira o CEO da elétrica, Daniel Slaviero.

Em teleconferência de resultados, o executivo disse que a companhia foi "surpreendida" pela decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de suspender a convocação da assembleia, por 15 dias, após deferir pedido feito por "um único acionista PNA".

"Lembro que esta classe de ação representa cerca de apenas 3 milhões de ações no universo de 3 bilhões de ações, ou seja, pouco mais de 0,1% do capital total da companhia. E mesmo com esta representatividade, a nossa proposta traz benefício para as PNAs, em especial no aumento significativo da liquidez", disse.

"Nós confiamos que a CVM não dará guarida a nenhum tipo de abuso por qualquer acionista em detrimento ao bem da companhia e aos nossos mais de 360 mil acionistas minoritários", acrescentou.

O conselho da Copel aprovou em junho proposta para viabilizar a migração, envolvendo a criação de uma nova classe de ações preferenciais classe C (PNC) compulsoriamente resgatável, além da conversão obrigatória de todas as ações preferenciais classes A e B em ações ordinárias e preferenciais classe C (PNC), na proporção de 1 ação ordinária e 1 ação PNC para cada ação preferencial classe A ou B.

A estrutura também inclui o resgate integral dos papéis PNC imediatamente após a conversão, pelo valor de R$0,7749 por ação.

Segundo Slaviero, a migração para o nível mais alto de governança da B3 destravará valor para companhia e permitirá atração de novos investidores, principalmente estrangeiros.

Ele disse ainda que o atraso no cronograma do processo não afeta a previsão de pagamento de dividendos pela companhia, que manterá os termos da política atual, com dois pagamentos anuais.

(Por Letícia Fucuchima)