Conselho da Qualicorp aprova venda da Gama Saúde

07/08/2025 07h12

(Reuters) - A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros disse na noite de quarta-feira que o seu Conselho de Administração aprovou a venda de toda participação na Gama Saúde.

Conforme ata de reunião, o conselho autorizou a venda da sua controlada, incluindo todos os atos necessários para tal, sem apresentar detalhes financeiros da operação.

A Gama é uma operadora de saúde especializada na oferta de planos coletivos administrados com sede em Barueri, São Paulo.

(Por Michael Susin em Barcelona, Edição de João Manuel Maurício)

