Confira a lista de indicados à Bola de Ouro 2025, com Marta, Raphinha e Vini Jr. entre os finalistas

A revista France Football anunciou nesta quinta-feira (7) os indicados à Bola de Ouro 2025. Entre os homens, o francês Ousmane Dembélé é apontado como o favorito, com o brasileiro Raphinha podendo surpreender. Já entre as mulheres, o destaque vai para a inglesa Alessia Russo, campeã da Eurocopa, e a estrela brasileira Marta, que ganhou a Copa América com a Seleção feminina. Além disso, o Brasil também está representado com o Botafogo, indicado entre as cinco melhores equipes da temporada.

A lista inicial divulgada pela revista conta com 30 nomes que concorrem aos prêmios de melhor do mundo no futebol feminino e no masculino. Também foram revelados os concorrentes em outras categorias: melhor jogador jovem, melhor goleiro, melhor treinador e melhor equipe.

O anúncio dos vencedores da 69ª edição da Bola de Ouro será feito no dia 22 de setembro em cerimônia realizada no Teatro Châtelet, em Paris. Em 2024, o prêmio de melhor do mundo ficou com dois espanhóis. O meia Rodri, do Manchester City, foi o eleito entre os homens, superando Vini Jr., que ficou em segundo. Aitana Bonmatí, do Barcelona, levou o prêmio entre as mulheres.

Futebol masculino

Principal nome de um renovado Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé é o grande favorito a levar a Bola de Ouro no futebol masculino. Vencedor da Liga dos Campeões e do campeonato francês com o clube, o atacante de 28 anos terminou a temporada com 33 gols e 14 assistências em 50 jogos, pelo PSG e seleção francesa, além de ter sido o artilheiro da Ligue 1.

Seus principais concorrentes são Raphinha e Lamine Yamal, ambos do Barcelona; e Salah, do Liverpool. O brasileiro fez uma grande temporada pelo clube catalão, anotando 34 gols e 25 assistências, eleito o melhor jogador do campeonato espanhol, e terminando como artilheiro da Liga dos Campeões. Além dele, Vini Jr., do Real Madrid, é outro representante do Brasil entre os 30 finalistas.

Futebol feminino

Entre as mulheres, a disputa está mais aberta. Uma das favoritas é a inglesa Alessia Russo, campeã da Eurocopa com sua seleção no fim de julho. Mas a rainha Marta, que ganhou a Copa América no último sábado (2) com o Brasil, surge como uma das candidatas. Com dois gols na final, a camisa 10 foi eleita a jogadora número um da competição.

Considerada a melhor de todos os tempos, a brasileira nunca venceu a versão feminina da Bola de Ouro, categoria criada pela France Football apenas em 2018, quando Marta já entrava na fase final de sua carreira. Em contrapartida, ela é a maior vencedora do The Best, oferecido pela Fifa, com seis prêmios.

Amanda Gutierres, do Palmeiras, é a segunda brasileira indicada entre as 30 concorrentes.

Botafogo entre os melhores

Na lista das melhores equipes masculinas da temporada, o Botafogo concorre ao lado de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool. Em 2024, o clube brasileiro teve o melhor ano de sua história, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América pela primeira vez.

Este ano, o clube fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, chegando às oitavas de final após sobreviver ao grupo da morte com direito a uma vitória surpreendente sobre o Paris Saint-Germain.

Outras categorias

Confira abaixo a lista completa divulgada pela France Football com os indicados nas quatro outras categorias, com destaque para os brasileiros:

Troféu Kopa masculino (melhor jogador jovem): Ayyoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsi (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Estêvão (Palmeiras e Chelsea) , Dean Huijsen (Bournemouth e Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), João Neves (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Kenan Yildiz (Juventus).

Troféu Kopa feminino (melhor jogadora jovem): Michelle Agyemang (ING), Linda Caicedo (COL), Wieke Kaptein (HOL), Vicky Lopez (ESP) e Claudia Martinez Ovando (PAR).

Trofeu Yashin para o melhor goleiro no masculino: Yassine Bounou (MAR), Alisson Becker (BRA) , Lucas Chevalier (FRA), Thibaut Courtois (BEL), Gianluigi Donnarumma (ITA), Emiliano Martinez (ARG), Jan Oblak (SLV), David Raya (ESP), Matz Sels (BEL), Yann Sommer (ITA).

Trofeu Yashin para a melhor goleira no feminino: Ann-Katrin Berger (ALE), Cata Coll (ESP), Hananh Hampton (ING), Chiamaka Nnadozie (NIG), Daphne van Domselaar (HOL).

Troféu Cruyff de melhor treinador de time masculino: Antonio Conte (Nápoles), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool).

Troféu Cruyff de melhor treinador de time feminino: Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasil) , Justine Madugu (Nigéria), Renée Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (Inglaterra).

Melhor equipe no masculino: Barcelona, Botafogo , Chelsea, Liverpool, PSG.

Melhor equipe no feminino: Arsenal, Barcelona, Chelsea, Lyon e Orlando Pride.