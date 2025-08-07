Confira a lista de indicados à Bola de Ouro 2025, com Marta, Raphinha e Vini Jr. entre os finalistas
A revista France Football anunciou nesta quinta-feira (7) os indicados à Bola de Ouro 2025. Entre os homens, o francês Ousmane Dembélé é apontado como o favorito, com o brasileiro Raphinha podendo surpreender. Já entre as mulheres, o destaque vai para a inglesa Alessia Russo, campeã da Eurocopa, e a estrela brasileira Marta, que ganhou a Copa América com a Seleção feminina. Além disso, o Brasil também está representado com o Botafogo, indicado entre as cinco melhores equipes da temporada.
A lista inicial divulgada pela revista conta com 30 nomes que concorrem aos prêmios de melhor do mundo no futebol feminino e no masculino. Também foram revelados os concorrentes em outras categorias: melhor jogador jovem, melhor goleiro, melhor treinador e melhor equipe.
O anúncio dos vencedores da 69ª edição da Bola de Ouro será feito no dia 22 de setembro em cerimônia realizada no Teatro Châtelet, em Paris. Em 2024, o prêmio de melhor do mundo ficou com dois espanhóis. O meia Rodri, do Manchester City, foi o eleito entre os homens, superando Vini Jr., que ficou em segundo. Aitana Bonmatí, do Barcelona, levou o prêmio entre as mulheres.
Futebol masculino
Principal nome de um renovado Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé é o grande favorito a levar a Bola de Ouro no futebol masculino. Vencedor da Liga dos Campeões e do campeonato francês com o clube, o atacante de 28 anos terminou a temporada com 33 gols e 14 assistências em 50 jogos, pelo PSG e seleção francesa, além de ter sido o artilheiro da Ligue 1.
Seus principais concorrentes são Raphinha e Lamine Yamal, ambos do Barcelona; e Salah, do Liverpool. O brasileiro fez uma grande temporada pelo clube catalão, anotando 34 gols e 25 assistências, eleito o melhor jogador do campeonato espanhol, e terminando como artilheiro da Liga dos Campeões. Além dele, Vini Jr., do Real Madrid, é outro representante do Brasil entre os 30 finalistas.
Futebol feminino
Entre as mulheres, a disputa está mais aberta. Uma das favoritas é a inglesa Alessia Russo, campeã da Eurocopa com sua seleção no fim de julho. Mas a rainha Marta, que ganhou a Copa América no último sábado (2) com o Brasil, surge como uma das candidatas. Com dois gols na final, a camisa 10 foi eleita a jogadora número um da competição.
Considerada a melhor de todos os tempos, a brasileira nunca venceu a versão feminina da Bola de Ouro, categoria criada pela France Football apenas em 2018, quando Marta já entrava na fase final de sua carreira. Em contrapartida, ela é a maior vencedora do The Best, oferecido pela Fifa, com seis prêmios.
Amanda Gutierres, do Palmeiras, é a segunda brasileira indicada entre as 30 concorrentes.
Botafogo entre os melhores
Na lista das melhores equipes masculinas da temporada, o Botafogo concorre ao lado de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool. Em 2024, o clube brasileiro teve o melhor ano de sua história, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América pela primeira vez.
Este ano, o clube fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, chegando às oitavas de final após sobreviver ao grupo da morte com direito a uma vitória surpreendente sobre o Paris Saint-Germain.
Outras categorias
Confira abaixo a lista completa divulgada pela France Football com os indicados nas quatro outras categorias, com destaque para os brasileiros:
Troféu Kopa masculino (melhor jogador jovem): Ayyoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsi (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Estêvão (Palmeiras e Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth e Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), João Neves (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Kenan Yildiz (Juventus).
Troféu Kopa feminino (melhor jogadora jovem): Michelle Agyemang (ING), Linda Caicedo (COL), Wieke Kaptein (HOL), Vicky Lopez (ESP) e Claudia Martinez Ovando (PAR).
Trofeu Yashin para o melhor goleiro no masculino: Yassine Bounou (MAR), Alisson Becker (BRA), Lucas Chevalier (FRA), Thibaut Courtois (BEL), Gianluigi Donnarumma (ITA), Emiliano Martinez (ARG), Jan Oblak (SLV), David Raya (ESP), Matz Sels (BEL), Yann Sommer (ITA).
Trofeu Yashin para a melhor goleira no feminino: Ann-Katrin Berger (ALE), Cata Coll (ESP), Hananh Hampton (ING), Chiamaka Nnadozie (NIG), Daphne van Domselaar (HOL).
Troféu Cruyff de melhor treinador de time masculino: Antonio Conte (Nápoles), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool).
Troféu Cruyff de melhor treinador de time feminino: Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasil), Justine Madugu (Nigéria), Renée Slegers (Arsenal), Sarina Wiegman (Inglaterra).
Melhor equipe no masculino: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, PSG.
Melhor equipe no feminino: Arsenal, Barcelona, Chelsea, Lyon e Orlando Pride.