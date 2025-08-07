Topo

Notícias

Comandante do Exército israelense diz que continuará se expressando 'sem medo'

07/08/2025 07h57

O comandante do Exército israelense, Eyal Zamir, declarou nesta quinta-feira (7) que continuará se expressando "sem medo" e de maneira "profissional", segundo um comunicado das Forças Armadas divulgado algumas horas antes de uma reunião decisiva sobre a continuidade da guerra em Gaza. 

"Continuaremos expressando nossa posição sem medo, de forma pragmática, independente e profissional", declarou Zamir, afirma o comunicado.

A imprensa israelense noticia há vários dias as reservas, e até mesmo a oposição, de Zamir ao suposto plano do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza e vencer "totalmente" o Hamas, além de resgatar os reféns.

O ministro da Defesa de Israel afirmou na quarta-feira que o Exército terá que "executar" as decisões políticas sobre a guerra na Faixa de Gaza. 

"É direito e dever do comandante do Estado-Maior expressar sua posição nos fóruns apropriados", comentou o ministro Israel Katz. "Mas depois que as decisões forem tomadas na esfera política, o Exército as executará com determinação e profissionalismo (...) até que os objetivos da guerra sejam alcançados", acrescentou.

avm-mib/hba/feb/pb/zm/fp/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Motta ameaça acionar Polícia Legislativa para desocupar mesa

Trump e Putin devem se reunir nos próximos dias

Kremlin diz que Putin e Trump se encontrarão nos próximos dias

Polícia desiste de impedir saque de carne roubada no Rio: 'bem maior é a vida'

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira

Tratado global sobre plásticos é debatido em Genebra em meio a riscos e interesses divergentes

Motta retoma cadeira na Câmara: 'País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais'

Comandante do Exército israelense diz que continuará se expressando 'sem medo'

Norte-coreano é resgatado após atravessar a fronteira sul-coreana a nado

Itália anuncia construção de megaponte para ligar a Sicília ao continente

Incêndio na França segue ativo após queimar 17 mil hectares