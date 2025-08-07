Chuvas sem precedentes atingem sul do Japão

Topo

07/08/2025 23h55

A Agência Meteorológica do Japão emitiu nesta sexta-feira (8) um alerta de nível máximo para a região sul de Kagoshima devido a chuvas sem precedentes, e advertiu que há vidas em risco.

As tempestades acontecem após um período de calor extremo em muitas regiões do Japão, que registrou uma temperatura recorde de 41,8°C.

Kagoshima "enfrenta chuvas torrenciais como nunca antes", disse em entrevista coletiva um funcionário da agência. "Vidas estão em perigo. Pedimos que se protejam", ressaltou, incentivando as evacuações.

Segundo a agência de notícias Kyodo News, mais de 490 mm de chuva caíram em 24 horas em uma área de Kagoshima até as 19h40 GMT de quinta-feira, o que representa a mais forte já registrada na região. 

Na cidade de Kirishima, em Kagoshima, os moradores foram solicitados a deixar suas casas, após o acionamento do alerta meteorológico mais alto de um sistema de cinco níveis. Os voos do aeroporto da região foram cancelados.

