Chime supera estimativas de receita em seus primeiros resultados desde grande abertura de capital nos EUA

(Reuters) - A Chime superou as estimativas de Wall Street para a receita do segundo trimestre nesta quinta-feira, impulsionada pela forte demanda por seus serviços bancários e financeiros digitais, em seus primeiros resultados após uma listagem de sucesso nos EUA.

Os clientes mais jovens nos EUA, desiludidos com as taxas e a flexibilidade limitada dos grandes bancos, têm se voltado cada vez mais para as startups digitais que oferecem serviços bancários de baixo custo, depósitos diretos antecipados e contas de poupança de maior rendimento.

A receita da Chime aumentou 37%, chegando a US$528 milhões nos três meses encerrados em 30 de junho. Em média, os analistas esperavam US$495,2 milhões, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

A empresa abriu seu capital em junho, em uma oferta pública inicial de grande sucesso nos EUA, que aumentou as esperanças de uma recuperação duradoura da demanda dos investidores por ações de tecnologia de alto crescimento. As ações subiram 25% em relação ao preço de sua IPO.

"Este foi um primeiro trimestre de sucesso como empresa de capital aberto para a Chime, impulsionado pela aceleração do crescimento ano a ano, expansão das margens e execução contínua de produtos", disse o cofundador e presidente-executivo Chris Britt.

A receita média por membro ativo cresceu 12%, chegando a US$245 no trimestre, informou a empresa.

A Chime oferece um conjunto de produtos financeiros sem taxas por meio de seus parceiros bancários, incluindo um cartão de crédito garantido para ajudar os usuários a criar crédito, ferramentas de liquidez de curto prazo, como acesso a pagamentos antecipados e empréstimos de pequenos valores, e um programa de distribuição de depósitos que aloca fundos entre bancos regionais.

A empresa afirma que seu modelo bancário baseado em pagamentos é mais adequado para atender aos norte-americanos comuns, que geralmente têm históricos de crédito limitados e dependem mais de transações de débito do que de produtos de empréstimo tradicionais.

O volume de compras -- o valor total em dólares das transações com cartões de débito ou crédito da marca Chime -- aumentou 18% no trimestre, chegando a US$32,4 bilhões.

O aumento no volume ressalta a resiliência nos gastos do consumidor, com os usuários continuando a confiar nos cartões de débito para despesas diárias, como mantimentos, gasolina e contas -- uma tendência que se manteve firme apesar da incerteza econômica mais ampla.

O lucro bruto foi de US$461 milhões no trimestre, contra US$333,7 milhões no ano anterior.

(Reportagem de Manya Saini em Bengaluru)