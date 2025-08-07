Motta aprova MP do INSS um dia após tumulto e ainda com imagem de fraco

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão semipresencial para as 12h de hoje. Ontem, conseguiu recuperar a Mesa Diretora, que ficou ocupada por deputados da oposição por cerca de 30 horas e foi visto como fraco por seus pares. Hoje aprovou a MP do INSS, às vésperas de caducar.

O que aconteceu

Motta sentou novamente na cadeira com atraso. Ele iniciou as discussões sobre projetos. O primeiro foi a MP do INSS e foi aprovada simbolicamente e de maneira rápida.

A votação foi simbólica. Ou seja, sem registro de nomes dos deputados favoráveis ou contrários. A sessão começou com a medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2025 e precisa ser aprovada nas duas Casas Legislativas até 11 de agosto para não caducar. Agora vai ao Senado.

Motta ouviu pedido de perdão de líder do PL. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse ainda que não houve chantagem ao chefe da Casa.

Ontem foi um dia de muitos desafios para todos que fazem parte dessa Casa. Nada mais nós queremos que a retomada dos trabalhos e que a nossa democracia possa prevalecer diantes das votações.

Hugo Motta, presidente da Câmara

Programa acelera a análise e a revisão de benefícios do INSS. A proposta cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios, que funciona como um regime especial e temporário de trabalho voltado à análise e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais.

INSS e a Perícia Médica Federal. O programa faz uma revisão de aposentadorias, análise de auxílios (como auxílio-doença) e avaliação de benefícios assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Inicialmente, o programa tem duração de 12 meses. Há possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Governo espera reduzir tempo de análise. A expectativa também é de gerar uma economia de até R$?5 bilhões aos cofres públicos.

Ontem, tumultou dominou sessão

Sem votações ontem. O presidente da Câmara abriu sessão na noite de ontem, depois de desobstruir a ocupação de deputados do PL, mas não votou nada. "Até quando ultrapassamos o nosso limite, tem limite. O que aconteceu não foi bom, não foi condizente com nossa história, e só reforça que temos de voltar ao obedecimento do nosso regimento", disse.

Motta demonstrou fraqueza diante de pressão bolsonarista. Deputados e líderes disseram ao UOL que Motta errou ao não estar na Casa quando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Congressistas do PL exigiram que o PL da Anistia entrasse na pauta. Deputados de centro e da base do governo declararam que faltou comando de Motta.

Motta ficou de escanteio e Lira foi acionado. A fragilidade do presidente ficou exposta quando Lira, o líder do PP, Doutor Luizinho (RJ), e o segundo vice-presidente da Casa, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), conseguiram convencer o PL a desocupar a mesa do plenário em troca de continuar os diálogos sobre o projeto da anistia e a PEC que restringe o foro privilegiado.