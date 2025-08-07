Topo

Notícias

Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, aponta estudo

07/08/2025 10h04

As cacatuas são famosas na Austrália por seu canto estridente, mas pesquisadores revelaram nesta quinta-feira (7) que elas também possuem uma impressionante variedade de movimentos de dança.

Muitos australianos consideram as cacatuas uma espécie bastante incômoda, principalmente por seus gritos cacofônicos e agudos.

Mas quando não estão usando seus bicos afiados para revirar o lixo, um novo estudo descobriu que muitas cacatuas parecem gostar de mexer suas penas da cauda.

Natasha Lubke, pesquisadora da Universidade Charles Sturt, documentou 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudava várias espécies desta ave, desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo.

"Demonstrei que o comportamento de dançar é mais comum em cacatuas do que se pensava anteriormente, e foi observado em 10 das 21 espécies de cacatuas", disse Lubke.

A pesquisadora revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália.

A pesquisa sugeriu que elas "podem sentir prazer e gostar de dançar", afirmou.

O especialista em comportamento animal Raf Freire, que supervisionou a pesquisa, disse que isso era um sinal de "processos cognitivos e emocionais bem desenvolvidos nas aves".

O estudo foi divulgado na publicação científica PLOS One.

Conhecida como "a ave mais travessa da Austrália", o comportamento às vezes barulhento e incômodo das cacatuas-de-crista-amarela é uma fonte constante de fascínio para os cientistas.

No início deste ano, pesquisadores documentaram como um bando de cacatuas na área urbana de Sydney havia descoberto como utilizar fontes de água potável.

Em 2017, o governo australiano gastou 50 mil dólares (R$ 129.185, na cotação da época) para reparar os danos causados aos cabos de internet de alta velocidade, que foram arrancados e roídos por essas aves.

sft/djw/pb/zm/jmo/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Exportações chinesas aos EUA caem 6,1% entre junho e julho

Governo Trump abafa violações de direitos humanos por aliados, diz jornal

Economista vê chance de queda nas tarifas ao Brasil por pressão de consumidores nos EUA

Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, aponta estudo

Pagar dividendos aos americanos, a misteriosa ideia de Trump

Imprensa francesa sai em defesa do Brasil e vê tarifaço dos EUA como 'arma política' de 'ingerência'

Eduardo Leite reivindica apoio da União para dívidas do setor agropecuário gaúcho

Tarifas de 100% anunciadas por Trump sacodem o setor asiático de semicondutores

Helicópteros resgatam pessoas retidas por enchentes em rota de peregrinação na Índia

Famílias de reféns israelenses se opõem à ocupação total de Gaza: 'sentença de morte'

Trump comemora começo das tarifas: 'Bilhões de dólares para os EUA'