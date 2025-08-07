Butantan muda projeto de expansão, mas ainda prevê derrubar 1.700 árvores

Após críticas de ambientalistas, o Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, apresentou um novo projeto de expansão e se comprometeu a reduzir de 6.629 para 1.700 a quantidade de árvores desmatadas para ampliar a produção de vacinas, soros e medicamentos.

O que aconteceu

Novo projeto cita que expansão do instituto será vertical. O Butantan explicou que o complexo fabril será construído em áreas já ocupadas por edificações, o que reduz a necessidade de desmatamento das mais de 6 mil árvores. Com a verticalização, cai a necessidade de ocupação de novos espaços.

Proposta do instituto é de que sejam construídas seis unidades fabris, de até 48 metros, no novo complexo. Ontem, durante uma audiência pública, na Câmara Municipal de São Paulo, foi apresentado o projeto de lei substitutivo que altera o PIU (Plano de Intervenção Urbana) Arco Pinheiros para viabilizar a ampliação do complexo fabril do instituto. A proposta, já aprovada em 1º turno, muda o zoneamento de parte da área que abrange o Butantan, aumentando o limite de altura de novas construções de 28 metros para 48 metros.

Direção do instituto esclareceu que um novo estudo de impacto ambiental será elaborado. Segundo o Butantan, a área onde serão construídos os novos prédios tem pouca vegetação e concentra, em sua maioria, espécies invasoras. "A gente fez um esforço adicional, fizemos vários revisitações do nosso plano e decidimos forçar cada vez mais para reduzir qualquer tipo de impacto", disse o diretor do instituto, Esper Kallás, sobre mudança na proposta anterior.

Novo projeto de expansão do Instituto Butantan foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo Imagem: Reprodução

Mesmo com mudanças, plano continua alvo de críticas

Redução da área verde, mesmo após diminuição, é questionada por entidades do meio ambiente e por moradores do bairro do Butantã. Grupo denuncia que a vegetação é patrimônio histórico do estado e não pode ser suprimida. Eles argumentam que as árvores fazem parte de uma área remanescente de Mata Atlântica e que o plantio de novas mudas não é suficiente para compensar o impacto ecológico da derrubada das árvores.

Juntos, criaram o grupo SOS Butantan para tentar reverter o projeto de desmatamento no instituto. Ao UOL, eles contaram que não contrários à ampliação da produção de vacinas pelo Butantan, mas citam que a ampliação do complexo industrial não é compatível com o local escolhido. "Riscos de contaminação, poluição, além dos irreparáveis danos ambientais. Zonas Industriais existem para isso", diz a economista Sonia Imperio, 64, que mora ao lado do instituto.

Os vizinhos do instituto questionam os impactos da expansão industrial em uma área urbana. "Importante frisar que não se trata de uma atividade industrial com baixo risco ou impacto ao entorno residencial. Por sua natureza, a atividade gerida pela Fundação Butantan implica em risco biológico à comunidade e deveria ser expandida para área de menor exposição humana", diz texto do abaixo-assinado compartilhado pelo grupo.

Queixas frequentes por excesso de ruído vindos da área industrial atual foram relatadas na audiência por vizinhos. Os moradores do bairro demonstraram preocupação com a nova expansão fabril, já que recebem apenas respostas protocolares das denúncias atuais.

O diretor do instituto admitiu que o barulho "foi um problema". "Já contratamos uma empresa para fazer a obra de isolamento acústico, estamos fazendo um esforço de diminuição do tempo de emissão do ruído para minimizar o impacto, e nossa previsão é concluir essa obra em outubro para vocês [moradores] não terem mais problemas", disse Kallás.

Querem enfiar goela abaixo um projeto completamente sem cabimento em um local inadequado, sob a alegação de que se tiverem que mudar o local vão precisar de mais tempo. Eles criaram uma urgência e agora querem acelerar o projeto em um bairro residencial que não comporta esse tipo de fábrica.

Patrícia Coelho, moradora do bairro Butantã há 25 anos, e integrante do grupo SOS Butantan

Tema será debatido em segunda audiência pública

Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan Imagem: Divulgação

Novo projeto passará por uma segunda audiência na Câmara, no dia 12 de agosto, às 11h, antes de seguir para votação. O diretor do Butantan afirmou que deve levar mais detalhes da recuperação ecológica que o instituto está propondo.

Desmatamento no Butantan foi denunciado em 2022 ao Ministério Público de São Paulo. Um inquérito civil está em andamento na promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital. O órgão afirmou que aguarda respostas do governo estadual.

Butantan declarou que impactos ocorrerão no decorrer de 20 anos, sempre com compensações antecipadas. A instituição ressaltou que qualquer manejo arbóreo ocorre apenas após emissão de autorizações legais dos órgãos competentes. O Butantan também se comprometeu a plantar mais de 9.000 mudas nativas em sua área e entorno para restaurar a Mata Atlântica, para compensar os impactos da verticalização.

A expansão permitirá a construção ou ampliação de fábricas de vacinas fundamentais para a saúde da população brasileira, argumenta a instituição. Esper Kallás citou que crescimento do complexo fabril vai atender à crescente demanda do sistema público de saúde. Entre os exemplos citados estão os imunizantes contra a dengue, DTPa (difteria, tétano e coqueluche), HPV (vírus papiloma humano) e o novo prédio para envase e congelamento de vacinas.