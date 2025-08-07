Topo

BTG Pactual confirma proposta de aquisição de ações da Metalfrio

07/08/2025 08h29

(Reuters) - A BTG Pactual disse nesta quinta-feira que fez uma proposta para comprar aproximadamente 1,26 milhão de ações da Metalfrio Solutions, equivalente a 19,99% do capital social da empresa, confirmando notícia inicialmente veiculada pelo jornal O Globo.

Em comunicado ao mercado, o banco afirmou que a operação ainda não foi consumada, e acrescentou que, em transação subsequente, celebrou instrumento para compra adicional de 1,73 milhão de ações que representam, aproximadamente, 27,51% de participação, cuja conclusão depende do cumprimento de condições como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

De acordo com a reportagem publicada na segunda-feira, o conglomerado vai aumentar sua participação na empresa de geladeiras comerciais de 19,99% para 47,5%, comprando as ações detidas pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O BTG esclareceu que transações envolvendo ativos líquidos negociados a mercado representam negócios corriqueiros pela companhia, sendo oportunamente comunicadas ao mercado, quando da sua consumação.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

