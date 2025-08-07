'Diziam que eu era bonita de rosto, mas precisava emagrecer', conta Boo

"Recebia comentários dizendo que sou bonita de rosto, mas que precisava emagrecer". Bruna Unzueta, 31, criadora de conteúdo, sofre de compulsão alimentar. Os comentários maldosos a afetavam, sim, mas foi apenas após complicações apontadas em exames que decidiu emagrecer. Ela perdeu quase 20 kg em seis meses.

"Tenho uma briga constante com meu peso há uns cinco anos. Tudo começou quando fui diagnosticada com depressão atípica. Engordei por causa da ansiedade, já que descontava tudo na comida. Também fui diagnosticada com compulsão alimentar há cerca de quatro anos", disse em entrevista a VivaBem.

Boo, como é conhecida por seus seguidores, iniciou os tratamentos necessários assim que recebeu o diagnóstico. Após quatro anos de acompanhamento, os quadros de ansiedade e depressão estavam controlados, mas ela precisava de ajuda para driblar a compulsão alimentar.

Mesmo sendo acompanhada por uma endocrinologista há dois anos, não estava preparada para cuidar de mim mesma. Não estava me colocando em primeiro lugar nem me dedicando ao tratamento. E isso foi piorando minha saúde. Bruna Unzueta

O problema não era ver na balança os 84 kg, mas enfrentar as consequências que esse excesso de peso trazia ao seu corpo. Aos 30 anos, sem se alimentar bem e sem praticar exercícios físicos, Bruna diz que estava "apenas vivendo".

"O número não significava quase nada, mas estava zero saudável. Na minha bioimpedância, o índice de gordura visceral deu 16, o que é muito grave e pode desencadear diversas doenças metabólicas", relatou Unzueta.

"Essa gordura é mais relacionada a doenças cardiovasculares e problemas secundários causados pelo excesso de peso. Muitas vezes, o peso não está alto, mas com o índice dessa gordura acima do que se espera, aumenta o risco de infarto, AVC, diabetes, pressão alta e, até mesmo, alguns tipos de câncer", diz o endocrinologista Ricardo Barroso, diretor da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia — Regional São Paulo).

O médico afirma que, conforme a escala da bioimpedância, ter gordura visceral acima de 13 já é um sinal de alerta. "Para tratar desse problema, o ideal é melhorar a qualidade da alimentação e fazer atividades físicas de força, que estimulam o ganho de massa muscular e a resistência à insulina. Algumas medicações, que ajudam no trato de diabetes e obesidade, também podem ser aliadas na diminuição dessa gordura", diz Barroso.

Então Boo decretou a si mesma: se quisesse ter uma velhice saudável ou engravidar com segurança —plano para o futuro—, ela sentiu que precisava mudar.

Ação conjunta das médicas

Antes de tomarem uma decisão, a endocrinologista e a psiquiatra de Boo conversaram para definir juntas o melhor caminho para que ela conseguisse emagrecer com saúde. No primeiro mês, Bruna passou por uma reeducação alimentar e começou a inserir exercícios na rotina. Após esse período, junto à mudança de hábitos entrou em cena o Mounjaro, medicamento injetável que virou um hype perigoso entre quem quer emagrecer —é fundamental o acompanhamento profissional e especializado.

Não tive preconceito com a escolha do tratamento. Só tinha medo de passar mal. Ao usar a primeira caneta, senti aflição: precisava me injetar sozinha. Mas não dói nada. Foi tranquilo. Iniciei o tratamento com a dosagem mínima, sempre seguindo as orientações médicas. Bruna Unzueta

Bruna Unzueta falou abertamente sobre o uso de Mounjaro em seu emagrecimento Imagem: Graziele Conrado

Mesmo com o remédio, ela reforça que o processo de emagrecimento é completamente individual. Ela perdeu peso com o uso dele? Sim. Mas não na mesma velocidade que relataram muitas amigas. Por isso não gosta de quantificar sua experiência.

"Algumas chegaram a perder o dobro do que perdi no primeiro mês. Tudo depende do organismo e do metabolismo. Meu emagrecimento foi gradual, e as doses iam aumentando conforme minha médica indicava", disse. Bruna notou que sua saciedade chegava mais rápido com o Mounjaro e, por isso, comia menos.

Sua grande preocupação era com os efeitos colaterais, que afirma não ter tido nenhum significativo. "Fiquei um pouco mais deprê e sem energia no primeiro mês, mas nada grave", relata. Pelo contrário, para ela o Mounjaro foi um grande aliado.

Abrindo o jogo

Muito aberta com seus seguidores, Bruna quis contar a verdade: que fez uso da caneta emagrecedora para perder peso. Por medo da reação das pessoas —e do julgamento pela escolha—, demorou para se sentir pronta para abrir o jogo.

Minhas duas médicas concordaram que esse era o melhor caminho. Não estou fazendo nada de errado, mas tinha medo da reação. Estava precisando do medicamento e hoje me sinto aliviada de ter falado abertamente sobre isso. Bruna Unzueta

Para a influencer, era importante que as pessoas percebessem que a perda de peso não foi apenas mérito do medicamento. Ela também mudou sua alimentação, passou a fazer exercícios todos os dias e conseguiu controlar a compulsão alimentar. Foi uma ação conjunta.

Bruna Unzueta teve medo do julgamento ao falar do uso de caneta emagrecedora Imagem: Acervo pessoal

"O remédio sozinho não faz milagres, especialmente sem acompanhamento. Quando um vídeo sobre a mudança do meu rosto viralizou e furou a bolha, várias pessoas vieram me atacar, dizendo que era Mounjaro e tentando militar. Expliquei que fiz uso, sim, com prescrição. E não foi só isso. Teve todo um contexto de saúde mental por trás dessa escolha", pontua.

Com uma perda de quase 20 kg em seis meses, Unzueta diz que tira de lição dessa jornada uma mensagem importante: que ela é capaz.

Cuidar de mim parecia uma realidade distante. Entendi que consigo me olhar com carinho, me respeitar e, acima de tudo, fazer prevalecer a minha saúde. Consegui e ainda expus isso às pessoas, sem vergonha. Bruna Unzueta

Em breve, Boo vai parar com a medicação, mas está tranquila porque aprendeu que se manter saudável vai muito além de um medicamento.

"Entendi o que preciso comer e a minha rotina de exercícios. É esperado que minha fome aumente um pouco e que tenha algum ganho de peso quando parar, mas sei que, se seguir minha rotina e adaptar minha alimentação, vai dar certo", conclui.