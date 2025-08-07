Braskem reduz prejuízo para R$267 mi no 2º tri

(Reuters) - A Braskem registrou uma queda de 93% no prejuízo do segundo trimestre, para R$267 milhões, quando comparado com o mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado pela maior petroquímica da América Latina na madrugada desta quinta-feira.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de R$427 milhões, recuo ante o R$1,67 bilhão obtido no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida para o período foi de R$17,86 bilhões, ante R$19,07 bilhões registrado no ano anterior.

O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2025 pela Braskem é R$2,4 bilhões, dos quais R$515 milhões foram realizados ao final do segundo trimestre.

A companhia disse ainda que, apesar da maior gestão do capital de giro ocorrida no segundo trimestre quando comparada ao trimestre anterior, apresentou um consumo de caixa de R$1,45 bilhões, comparado com R$74 milhões um ano antes.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)