Topo

Notícias

Braskem reduz prejuízo para R$267 mi no 2º tri

07/08/2025 06h31

(Reuters) - A Braskem registrou uma queda de 93% no prejuízo do segundo trimestre, para R$267 milhões, quando comparado com o mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado pela maior petroquímica da América Latina na madrugada desta quinta-feira.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de R$427 milhões, recuo ante o R$1,67 bilhão obtido no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida para o período foi de R$17,86 bilhões, ante R$19,07 bilhões registrado no ano anterior.

O investimento previsto para ser realizado ao longo de 2025 pela Braskem é R$2,4 bilhões, dos quais R$515 milhões foram realizados ao final do segundo trimestre.

A companhia disse ainda que, apesar da maior gestão do capital de giro ocorrida no segundo trimestre quando comparada ao trimestre anterior, apresentou um consumo de caixa de R$1,45 bilhões, comparado com R$74 milhões um ano antes.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Itália anuncia construção de megaponte para ligar a Sicília ao continente

Incêndio na França segue ativo após queimar 17 mil hectares

México denuncia apropriação cultural em novas sandálias da Adidas

Operação mira influenciadores que promovem jogo do tigrinho em SP, RJ e MG

Tarifaço de Trump entra em vigor e atinge dezenas de países

Vídeo: Mulher morre vítima de agressões após shows de bandas punk em SP

Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém

Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

População japonesa registra queda recorde em 2024

Novo tarifaço de Trump torna indústrias europeias menos competitivas e pode elevar o desemprego