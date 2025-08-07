Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY e dados chineses de exportação

07/08/2025 05h55

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, após desempenho positivo de Wall Street e dados fortes de exportação da China, com investidores aparentemente indiferentes à entrada em vigor das tarifas "recíprocas" dos EUA.

Liderando o movimento na Ásia, o índice Taiex subiu 2,37% em Taiwan, a 24.003,77 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,92% em Seul, a 3.227,68 pontos, enquanto o Hang Seng teve alta de 0,69% em Hong Kong, a 25.081,63 pontos, e o japonês Nikkei, de 0,65% em Tóquio, a 41.059,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,16%, a 3.639,67 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto ficou perto da estabilidade, com baixa marginal de 0,05%, a 2.224,63 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York apresentaram ganhos de 0,20% a 1,20%, em um dia marcado por rali da Apple (+5,09%), que se comprometeu a investir mais US$ 100 bilhões nos EUA, elevando o total planejado a US$ 600 bilhões.

Na China, atualização da balança comercial mostrou que as exportações avançaram 7,2% na comparação anual de julho, superando a previsão de analistas e ganhando força ante o acréscimo de 5,8% de junho, em meio a dúvidas sobre a extensão da trégua comercial entre Pequim e Washington.

O apetite por risco predominou na Ásia apesar de as chamadas tarifas "recíprocas" dos EUA terem entrado em vigor hoje, com comemoração do presidente Donald Trump em sua rede social, a Truth Social.

Ontem, Trump revelou planos de aplicar tarifas de 100% a chips e semicondutores, mas prometeu isentar empresas que se comprometam a investir nos EUA, caso da taiwanesa TSMC, maior fabricante de chips por contrato do mundo, cuja ação saltou 4,89% em Taipé nesta quinta.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,14% em Sydney, a 8.831,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

População japonesa registra queda recorde em 2024

Novo tarifaço de Trump torna indústrias europeias menos competitivas e pode elevar o desemprego

Julho de 2025 foi o terceiro mais quente da história

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

Enfraquecido, Motta recupera a cadeira, mas oposição ainda quer anistia

Lula: salário de R$ 46 mil 'não é muito'; quanto ganham outros presidentes?

Justiça do DF manda para Toffoli investigação que afastou cúpula do INSS

Ouro na Hilux: quem era casal que estava em carro com 103 kg do metal em RR

'Vovó gângster' usou família para administrar império milionário de drogas

Trump tenta mudar mapa do Texas para garantir mais cadeiras no Congresso