Bolsa Família de agosto: consulte calendário com as datas de pagamento

O governo federal definiu o cronograma de depósitos do Bolsa Família para o mês de agosto. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os valores começarão a ser liberados na segunda quinzena do mês.

Como será o pagamento?

As liberações seguem a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em agosto

Final do NIS 1: 18/08

Final do NIS 2: 19/08

Final do NIS 3: 20/08

Final do NIS 4: 21/08

Final do NIS 5: 22/08

Final do NIS 6: 25/08

Final do NIS 7: 26/08

Final do NIS 8: 27/08

Final do NIS 9: 28/08

Final do NIS 0: 29/08

Calendário anual de depósitos do Bolsa Família

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Quais são os benefícios oferecidos pelo Bolsa Família?

O programa reúne diferentes modalidades de auxílio, ajustadas às necessidades de cada núcleo familiar:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para assegurar o mínimo de R$ 600 por grupo familiar;

Benefício Primeira Infância (BPI): Parcela de R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para famílias com bebês de até 7 meses - este repasse começará a ser feito em setembro.

Quem pode continuar recebendo o Bolsa Família?

Para seguir tendo acesso aos valores, é necessário cumprir exigências nas áreas de saúde e educação. Veja os principais requisitos:

Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem estar matriculados e frequentar as aulas;

Mulheres grávidas devem manter acompanhamento pré-natal;

Crianças com menos de 7 anos devem ter o crescimento e o estado nutricional monitorados;

Todas as vacinas precisam estar atualizadas, conforme o cronograma do Ministério da Saúde.

Importante: o não cumprimento das regras, como ausência escolar ou vacinação incompleta, pode resultar no bloqueio temporário do pagamento. Por isso, é fundamental ficar atento às obrigações para manter o benefício ativo.