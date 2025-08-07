Topo

BoE eleva projeção para PIB do Reino Unido em 2025 e prevê inflação na meta mais adiante

São Paulo

07/08/2025 08h46

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou nesta quinta-feira, 7, sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido este ano, de 1% para 1,25%, segundo estimativa citada em comunicado divulgado pelo BoE nesta quinta-feira, 7.

Ainda no comunicado, o BoE prevê que a inflação britânica atingirá pico de 4% em setembro, antes de começar a recuar de forma contínua em direção à meta oficial de 2%, no segundo trimestre de 2027. A previsão anterior para o cumprimento da meta era o primeiro trimestre de 2027.

Mais cedo, o BoE decidiu cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, como era amplamente esperado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

