'Gostosa de usar': esta toalha de banho promete ser macia e secar rápido

O Guia de Compras UOL encontrou uma toalha de banho que promete ser macia e secar rápido. O produto da Teka Monaco registrou mais de mil vendas no último mês da Amazon, ela é feita em 90% algodão e 10% poliéster.

Segundo a marca, a toalha possui secagem rápida, o que facilita os serviços de lavanderia e dar mais praticidade no dia a dia. Confira abaixo todos os detalhes dessa toalha e também a opinião de quem comprou.

O que diz o fabricante

Tamanho 70 x 135 cm

Feita em 90% algodão e 10% poliéster

Secagem rápida

Estampa lisa

Macia e não áspera

O que diz quem comprou

Com mais de mil vendas no mês passado, essa toalha possui nota média de 4,5 (do máximo de 5). Os compradores elogiam principalmente a qualidade da toalha e sua maciez.

Toalha no tamanho ideal, estrutura resistente, macia e adequada para o que se propõe. Para quem não se incomoda com o branco, super recomendo a compra. Lucilene de Oliveira

Não é muito grossa. Mas é macia. Boa qualidade, gostosa de usar. Gostei da compra. Atendeu perfeitamente minha necessidade. Vou comprar mais com certeza. O preço também e muito bom. Jacineia dos Santos

Toalha excelente. Macia e com costura impecável. Vale a pena. Mendes

Um bom produto, comprei com a finalidade de usar em aulas práticas na faculdade, com medo de ser muito fina, mas não achei muito fina nem muito grossa, pelo preço tá ótima a qualidade. Larissa N.

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, consideraram a toalha fina e relataram que ela solta fios durante o uso.

Solta muito pelo de tecido, já lavei umas 5x e ainda fica despelando sabe? Tomo banho e fica tudo grudado na pele. Acho que na décima lavagem melhora assim espero . Felipe

A toalha é bem fina, mas bem fina mesmo, se você espera aquelas toalhas bem fofas de algodão essa é fina e tem o pelo bem ralo. Guilherme Souza

Não gostei muito do produto, solta muito fiapo o tempo todo. Não compraria de novo. Igor

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.