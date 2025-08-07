Ben Shelton vence Karen Khachanov e é campeão do Masters 1000 de Toronto

O tenista americano Ben Shelton, número 7 do mundo, venceu o russo Karen Khachanov (N.16) nesta quinta-feira (7) e conquistou seu primeiro título de Masters 1000 na carreira, em Toronto.

Shelton fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 7-6 (7/3), em duas horas e 47 minutos.

Aos 22 anos, o jogador de Atlanta é o americano mais jovem a vencer um torneio Masters 1000 desde Andy Roddick em 2004. Na próxima semana, ele aparecerá na sexta posição do ranking da ATP, sua classificação mais alta.

"É um sentimento surreal. Foi uma semana muito longa. Não foi um caminho fácil até a final, mas meu melhor tênis apareceu quando eu mais precisava", comemorou Shelton após a partida.

"Tive perseverança, fui resiliente e acreditei em mim mesmo. Isto é importante para seguir meu caminho no tênis", reconheceu.

Este é o terceiro título e o mais importante da promissora carreira de Shelton, que agora parte com confiança para o US Open, último Grand Slam da temporada, a partir do dia 24 de agosto.

Filho e pupilo do ex-tenista Bryan Shelton, o jovem americano ainda não havia vencido um torneio importante para confirmar seu enorme potencial, que já o levou a ser semifinalista do US Open em 2023 e do Aberto da Austrália deste ano.

Khachanov e Shelton chegaram à final em Toronto depois de derrotarem Alexander Zverev e Taylor Fritz, respectivamente, os dois grandes favoritos ao título, diante das ausências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Khachanov, que já foi campeão do Masters 1000 de Paris, em 2018, vencendo Novak Djokovic na final, colocou à prova a resistência física e mental de Shelton ao longo de quase três horas de batalha.

O russo de 29 anos salvou três set points na primeira parcial para acabar levando a melhor no tie break.

Khachanov teve muitas dificuldades com o poderoso saque de Shelton, que terminou a partida com um total de 16 aces, mas se manteve muito eficiente ditando o ritmo do fundo de quadra.

O americano jogou no limite até conseguir uma quebra e abrir 5-4 no segundo set, que fechou na sequência confirmando seu serviço, depois que o russo teve quatro oportunidades de dar o troco.

Antes do terceiro set, Shelton pediu atendimento médico por um problema na coxa, mas conseguiu manter seu serviço até o tie break definitivo, no qual acelerou ganhando os três primeiros pontos até confirmar a maior vitória de sua carreira.

