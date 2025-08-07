Topo

Banco da Inglaterra corta sua principal taxa de juros

07/08/2025 10h26

O Banco da Inglaterra cortou, nesta quinta-feira (7), sua principal taxa de juros para 4%, o menor nível em dois anos e meio, em uma tentativa de impulsionar a economia britânica sob a ameaça das tarifas americanas. 

Junto à decisão, que era esperada, o banco publicou sua previsão de crescimento econômico para o Reino Unido, que avalia em 1,25% este ano, um pouco superior à sua estimativa anterior (1%).

"O impacto direto das tarifas dos Estados Unidos é mais leve do que o esperado, mas a incerteza geral relacionada às tarifas segue minando a confiança", apontou o Banco Central em um comunicado. 

Londres e Washington alcançaram em maio um acordo para reduzir as tarifas de mais de 10% impostas pelo presidente americano, Donald Trump, a certos produtos britânicos importados, especialmente veículos. 

O corte desta quinta-feira é a quinta redução dessa taxa por parte do Banco da Inglaterra desde que começou um ciclo de cortes em agosto de 2024. 

O objetivo principal é manter a taxa de inflação anual do Reino Unido em 2%, mas os últimos dados oficiais mostraram que em junho ela disparou a 3,6%, um máximo em 18 meses. 

