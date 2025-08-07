Topo

B3 tem lucro líquido recorrente de R$1,28 bi no 2º tri

07/08/2025 20h33

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 divulgou nesta quinta-feira lucro líquido recorrente de R$1,28 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 4,2% frente ao resultado apurado no segundo trimestre de 2024.

Em balanço financeiro, a empresa atribuiu o desempenho no trimestre a uma "performance operacional resiliente" e à contribuição do resultado financeiro, que foi positivo em R$135,7 milhões no segundo trimestre.

"Como resultado das incorporações de Neoway e Neurotech, a partir de 1º de abril, houve o aproveitamento do benefício fiscal de R$40,7 milhões resultante da amortização dos ágios relativos a essas aquisições, os quais serão utilizados majoritariamente em 5 anos e totalizarão aproximadamente R$750 milhões em benefícios", afirmou a B3 no relatório.

A receita líquida da operadora da bolsa totalizou R$2,54 bilhões nos meses de abril a junho, alta de 3,5% ano a ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

